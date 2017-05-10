Омский банкир Мацелевич из СИЗО заявил о рейдерском захвате "Первой гильдии строителей"

24 апреля в СРО "Первая гильдия строителей" прошло общее собрание, на котором в числе прочих был рассмотрен вопрос о прекращении полномочий генерального директора организации Дмитрия Буцика и назначении на эту должность Александра Пушкарёва. Согласно протоколу счётной комиссии, опубликованному на сайте СРО, 224 члена гильдии проголосовали за смену руководителя. Напомним, ранее эту должность занимал омский банкир Станислав Мацелевич. Позже, 5 мая, на том же сайте за подписью Мацелевича появилось уведомление о намерении обратиться в суд. В нём бывший банкир рассказал о ситуации, которая сейчас складывается в СРО.

- В настоящее время группой лиц осуществляются действия по незаконному захвату управления в организации (так называемое рейдерство), - пишет Станислав Мацелевич. - По имеющейся информации группа лиц совершает попытку незаконной регистрации изменений в Устав Ассоциации (принятия новой редакции Устава), незаконной смены генерального директора Ассоциации. Кроме того, группа лиц проникла в офис Ассоциации, заблокировала доступ в офис, поставив свою охрану, и производит выемку и частичный вывоз бухгалтерских документов в неизвестном направлении.

Назначенный Станиславом Мацелевичем исполняющий обязанности генерального директора СРО Дмитрий Буцик тоже говорит о рейдерском захвате. По его словам, сотрудников гильдии запугали, и многие сейчас попросту уволились.

- Сейчас я являюсь исполняющим обязанности генерального директора, - сообщил "Омск Здесь" Дмитрий Буцик. - Как будет дальше, я не знаю, но ситуация действительно напряжённая. Работа блокирована: поменяли замки, выставили свою охрану. Народ панически увольняется из компании. Для "Первой гильдии строителей" ситуация критическая. Наши оппоненты настаивают на том, что было проведено собрание, хотя все их решения были нелогичны и противоречат уставу нашей организации. Я предполагаю, что они преследуют какие-то свои личные цели. Это ребята, которые попутно создавали своё собственное СРО. Сейчас мы обратились в правоохранительные органы, всех известили. Я согласен с тем, что происходящее похоже на рейдерский захват.

Один из инициаторов "переворота" в СРО, известный омский строитель Константин Петренко в беседе с "Омск Здесь" заявил, что его цель - вернуть омским строителям деньги, которые сейчас "зависли" в гильдии. Он настаивает на том, что из "Первой гильдии строителей" мошенническим путём были выведены сотни миллионов рублей. Правда, уверяет бизнесмен, возможность вернуть часть этих средств ещё есть.

- У меня в компании достаточно сильные юристы, поэтому ко мне обратился ряд омских строителей с жалобой на то, что у них в "Первой гильдии строителей" зависли деньги, - рассказал Константин Петренко. - Причём сумма достаточно большая. Все деньги были сосредоточены в банках "Сириус" и "ЦЕБ", находившихся под контролем семьи Мацелевичей. В итоге они взяли около 560 млн руб. СРО из этих банков и перевели их в фирмы-однодневки. Потом долговые обязательства передали СРО, а долг, который был перед банком, списали. Теперь у этого банка отозвали лицензию. То есть они фактически швырнули людей на 560 млн. Но юридически всё это сделано не совсем чисто. Остались концы, так что эту ситуацию можно в судебном порядке развернуть в обратную сторону, и вернуть деньги. Вторая часть денег, около 400 млн, была размещена в другом банке в Москве. В преддверии банкротства Мацелевич выдал доверенность некому Карпущенко, который поехал в Москву и подписал документы, чтобы 156 млн руб. перестали быть деньгами СРО. Сейчас Мацелевич всеми силами пытается добиться того, чтобы у СРО отозвали лицензию. Получается, что все деньги, которые там есть, будут отправлены в Москву. То есть фактически всех наших омичей "кинут".

Напомним, что создатель "Первой гильдии строителей" Станислав Мацелевич сейчас находится в СИЗО. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества. По версии следствия, за время своей криминальной деятельности члены группы создавали фиктивные фирмы, через которые обналичивали денежные средства.