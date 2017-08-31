Сергей Шнуров пообещал выступить в Омске, "даже если не будет денег".
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 14:25, последнее обновление 31 августа 2017, 15:36  •  печать

Сергей Шнуров пообещал выступить в Омске, "даже если не будет денег".

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Появилась видеозапись, на которой Сергей Шнуров обещает выступить в Омске на Дне города в 2018 году.

Сергей Шнуров подтвердил, что его группа даст концерт в Омске на День города. В интернете появилась видеозапись, сделанная в санкт-петербургском ресторане "КоКоКо", который принадлежит супруге лидера группы "Ленинград" Матильде Шнуровой. На видео известный певец стоит рядом с двумя молодыми девушками, которых называет "делегатами из Омска". Они приехали к нему с просьбой дать концерт в Омске на День города. Сергей Шнуров заявил, что не может отказать им, поэтому приедет в этот день несмотря ни на что: "Даже если не будет денег, даже если биткоин победит доллар - мы приедем", - заявил лидер группы "Ленинград".

Напомним, что скандал вокруг участия группы "Ленинград" в праздновании Дня города в Омске разгорелся летом этого года. В популярном омском интернет-сообществе провели опрос, выступление каких музыкантов омичи хотели бы видеть на празднике. Из предложенных вариантов больше всего голосов набрала группа "Ленинград": за неё проголосовали 35,6 % принявших участие в опросе. Многие омичи ошибочно сочли, что опрос официально инициирован мэрией Омска и победителя голосования действительно пригласят выступить на Дне города, поэтому очень удивились, когда мэрия заявила, что хэдлайнером праздника станет коллектив Надежды Бабкиной. Руководитель департамента культуры Владимир Шалак тогда заявил, что омичи никогда не увидят "Ленинград" в День города. Однако, несмотря на протесты чиновников, Сергей Шнуров пообещал выступить для омичей

Видео: Елена Кузьмина

Теги  •  #видео #День города #концерт #Ленинград #Сергей Шнуров

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