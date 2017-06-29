За два миллиона рублей омичам в День города споёт Надежда Бабкина

Концертное выступление артистки и её ансамбля "Русская песня" запланировано на 5 августа.

Департамент контрактной системы в сфере закупок городской администрации объявил электронный аукцион на оказание услуг по организации и проведению концерта Надежды Бабкиной. Он должен состояться 5 августа на Площади Победы (возле Драмтеатра). На это город готов потратить 2,3 млн руб.

Судя по конкурсной документации, услуги включают в себя доставку артистов, бронирование и оплату гостиничных номеров (не ниже трёх звёзд). Для Надежды Бабкиной должен быть заказан номер "люкс".

Добавим, ранее глава департамента культуры Владимир Шалак заявлял, что на день 301-летия Омска приглашать столичных звёзд не планируется в целях экономии.