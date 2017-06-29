За два миллиона рублей омичам в День города споёт Надежда Бабкина
Культура  •  29 июня 2017, 18:00  •  печать

За два миллиона рублей омичам в День города споёт Надежда Бабкина

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Концертное выступление артистки и её ансамбля "Русская песня" запланировано на 5 августа.

Департамент контрактной системы в сфере закупок городской администрации объявил электронный аукцион на оказание услуг по организации и проведению концерта Надежды Бабкиной. Он должен состояться 5 августа на Площади Победы (возле Драмтеатра). На это город готов потратить 2,3 млн руб.

Судя по конкурсной документации, услуги включают в себя доставку артистов, бронирование и оплату гостиничных номеров (не ниже трёх звёзд). Для Надежды Бабкиной должен быть заказан номер "люкс".

Добавим, ранее глава департамента культуры Владимир Шалак заявлял, что на день 301-летия Омска приглашать столичных звёзд не планируется в целях экономии.

Теги  •  #День города #департамент культуры #Надежда Бабкина

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Комментарии
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Анна Орлова  •  29 июня 2017, 18:12

А сколько нужно заплатить, чтобы она НЕ приезжала? А то соберем краудфайндингом.

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