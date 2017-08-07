Омичи устроили давку ради селфи с Надеждой Бабкиной
Культура  •   7 августа 2017, 10:17, последнее обновление 7 августа 2017, 10:23  •  печать

Омичи устроили давку ради селфи с Надеждой Бабкиной

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В свою очередь Надежда Бабкина поблагодарила омичей за "ошеломляющий приём".

5 августа, в День города, в Омске выступила Надежда Бабкина со своим ансамблем "Русская песня. Вопреки ожиданиям, на концерт пришли несколько тысяч человек, в том числе молодёжи. По мнению певицы, омичи оказали артистам "ошеломляющий приём".

"Вся команда "Русской песни" отработала на дне города Омска большой классный сольный концерт! Вся площадь заполнена. Все были очень рады. А ведь кто-то сомневался, и говорил, что будет скучно, - написала в своём Instagram Надежда Бабкина. - С нами не бывает ни скучно, ни грустно, с нами всегда весело! <…> Омск, спасибо за гостеприимство! Спасибо, омичи! - поблагодарила певица за теплый приём.

За кулисами Надежда Бабкина сфотографировалась с чиновниками, но также не отказывала в селфи простым омичам.

 

Вся команда "Русской песни" отработала на дне города Омска большой классный сольный концерт! Вся площадь заполнена. Все были очень рады. А ведь кто - то сомневался, и говорил, что будет скучно. С нами не бывает ни скучно, ни грустно, с нами всегда весело! Молодёжи было очень много! Приём ошеломляющий! Завершилось всё очень торжественно: "Славься" Михаила Глинки. А затем салют! Омск, спасибо за гостеприимство! Спасибо, омичи!

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)

 

Теги  •  #День города #Надежда Бабкина #селфи #фотография

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