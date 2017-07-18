Надежду Бабкину на День города привезёт частный предприниматель
Культура  •  18 июля 2017, 11:26, последнее обновление 18 июля 2017, 11:37  •  печать

Надежду Бабкину на День города привезёт частный предприниматель

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На концерте артистки омским чиновникам удалось сэкономить почти 60 тыс. руб. 

На сайте госзакупок появилась информация о победителе аукциона по организации концерта Надежды Бабкиной и ансамбля "Русская песня" на Дне города. Им признана индивидуальный предприниматель Наталья Титоренко, предложившая за свои услуги 2 242 500 руб. при первоначальной цене в 2,3 млн руб. Её соперником стало омское ООО "ПартнерТорг", которое готово было взять с мэрии на 115 тыс. руб. меньше. Однако заявку компании признали не соответствующей требованиям аукциона.

Организатор концерта должен обеспечить доставку московских артистов в Омск и обратно, их проживание в гостиничных номерах не ниже трёх звёзд и Надежды Бабкиной в номере "люкс", а также предоставить необходимое для концерта звуковое и световое оборудование. Сам концерт состоится на главной сцене Омской крепости 5 августа в 20:00.

Добавим, что выступление Надежды Бабкиной и её коллектива вызвало недовольство горожан. Артисты, в свою очередь, обещают омичам хорошее выступление.

- Достаточно увидеть, как проходят концерты "Русской песни" на Дне города, чтобы всё стало понятно. В ансамбле выступают молодые люди с консерваторским образованием, контакт с аудиторией устанавливается сразу. Это праздник, который объединяет людей, - ответила пресс-служба певицы на возмущения омичей.

Теги  •  #День города #концерт #Надежда Бабкина

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