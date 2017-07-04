В ответ на претензии депутата Надежда Бабкина пообещала привезти в Омск молодых музыкантов

В пресс-службе Надежды Бабкиной прокомментировали слова омского депутата о том, что ансамбль певицы устарел, заявив, что в коллективе выступают молодые люди, которые смогут установить контакт с аудиторией.

Художественный руководитель ансамбля "Русская песня" певица Надежда Бабкина не стала реагировать на инициативу депутата Заксобрания Омской области Вячеслав Стручаева, который требует отменить концерт певицы в День города в Омске.

- Достаточно увидеть, как проходят концерты "Русской песни" на Дне города, чтобы всё стало понятно. В ансамбле выступают молодые люди с консерваторским образованием, контакт с аудиторией устанавливается сразу. Это праздник, который объединяет людей, - сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу певицы.

Напомним, ранее депутат Заксобрания Омской области Вячеслав Стручаев написал открытое письмо мэру Омска Вячеславу Двораковскому, в котором попросил отменить концерт Надежды Бабкиной в День города. По его мнению, молодые люди и так уезжаю из Омска, а выступление певицы покажет, что для города молодёжь не важна. "Прошу вас пригласить на 301-летие Омска эстрадного исполнителя, который пользуется популярностью у молодёжи… Складывается ощущение, что администрация города застряла в прошлом. Давайте покажем молодёжи, что Омск - город будущего. Город, которому важна молодёжь", - говорится в обращении.

О том, что мэрия планирует пригласить выступать на День города Надежду Бабкину и коллектив "Русская песня", стало известно на прошлой неделе. Бюджету города это выступление обойдётся в 2,3 млн рублей. При этом омичи, согласно опросам, проведённым социальных сетях, желали бы видеть на празднике группу "Ленинград". О том, что городские чиновники предпочли не считаться с их мнением, многие омичи высказались негативно. В мэрии Омска в свою очередь отреагировали на это недовольство, объяснив своё решение пригласить на День города Надежду Бабкину и ансамбль "Русская песня" тем, что коллектив сможет "завести омичей".

- Мы думали, кто может завести людей. Вспомнили, как в прошлом году выступали в Омске Денис Майданов, "Сплин", "Хор Турецкого", - отметил Шалак. - Мы знаем, что Бабкина замечательно работает с большим количеством людей, и я думаю, будет большое единение с людьми на этом концерте. И не думаю, что сумма в 2,3 млн рублей такая большая.