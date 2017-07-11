Православные активисты потребовали проверить музыкальные вкусы омского губернатора
Политика  •  11 июля 2017, 13:41, последнее обновление 11 июля 2017, 14:03  •  печать

Православные активисты потребовали проверить музыкальные вкусы омского губернатора

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Православные активисты из Новосибирска написали обращение в прокуратуру Омской области, требуя провести проверку в связи с намерением губернатора Виктора Назарова пригласить на празднование Дня города группу "Ленинград". 

Члены Новосибирского координационного совета в защиту нравственности, культуры и традиционных ценностей не хотят, чтобы группа "Ленинград" выступала в Омске в 2018 году на праздновании Дня города. Они написали заявление в прокуратуру, требуя "провести проверку сведений о готовящихся правонарушениях, вытекающих из намерения губернатора Омской области". Напомним, Виктор Назаров на своей странице в Instagram заявил, что при необходимости поможет Сергею Шнурову организовать концерт в следующем году.

Иван Квасницкий, один из авторов заявления в прокуратуру, уверяет, что в России принят ряд документов, согласно которым концерт Сергея Шнурова в День города состояться не может.

- Есть закон о русском языке, - рассказал "Омск Здесь" Иван Квасницкий. - В 2014 году туда была внесена поправка, где чёрным по белому написано, что нецензурная брань при проведении культурно-массовых мероприятий недопустима. Также есть Стратегия национальной безопасности, где чётко сказано, что размывание традиционных ценностей – это угроза национальной безопасности. Есть ещё основы государственной культурной политики, которые были приняты в конце 2015 года. Там тоже есть чёткие формулировки. Все эти документы должны исполнять чиновники всех уровней и рангов. Тем более, ваш губернатор бывший прокурор. Здесь речь идёт о нарушении закона Российской Федерации.

Скандал с концертом на День города Омска начал развиваться после того, как стало известно, что администрация города хочет пригласить на праздник творческий коллектив Надежды Бабкиной. Выбор чиновников не понравился многим горожанам, в крупных пабликах социальных сетей были проведены опросы, и большинство омичей выбрало хедлайнером празднования лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Впоследствии губернатор Омской области Виктор Назаров опубликовал на своей странице в Instagram  сообщение, в котором пообещал помочь организовать рок-группе концерт на День города Омска в следующем году. 

Теги  •  #Виктор Назаров #День города #Ленинград #прокуратура #Сергей Шнуров

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  11 июля 2017, 14:06

Ну что сказать? - эти активисты просто-таки уху ели. При этом я вовсе не имел в виду название рыбного блюда и глагол, описывающий действие по его поглощению внутрь организма для обеспечения питания. Они действительно уху ели (читать быстро - тогда понятен смысл слитного написания двух слов, написанных раздельно по соображениям цензуры))))

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