Православные активисты потребовали проверить музыкальные вкусы омского губернатора

Члены Новосибирского координационного совета в защиту нравственности, культуры и традиционных ценностей не хотят, чтобы группа "Ленинград" выступала в Омске в 2018 году на праздновании Дня города. Они написали заявление в прокуратуру, требуя "провести проверку сведений о готовящихся правонарушениях, вытекающих из намерения губернатора Омской области". Напомним, Виктор Назаров на своей странице в Instagram заявил, что при необходимости поможет Сергею Шнурову организовать концерт в следующем году.

Иван Квасницкий, один из авторов заявления в прокуратуру, уверяет, что в России принят ряд документов, согласно которым концерт Сергея Шнурова в День города состояться не может.

- Есть закон о русском языке, - рассказал "Омск Здесь" Иван Квасницкий. - В 2014 году туда была внесена поправка, где чёрным по белому написано, что нецензурная брань при проведении культурно-массовых мероприятий недопустима. Также есть Стратегия национальной безопасности, где чётко сказано, что размывание традиционных ценностей – это угроза национальной безопасности. Есть ещё основы государственной культурной политики, которые были приняты в конце 2015 года. Там тоже есть чёткие формулировки. Все эти документы должны исполнять чиновники всех уровней и рангов. Тем более, ваш губернатор бывший прокурор. Здесь речь идёт о нарушении закона Российской Федерации.

Скандал с концертом на День города Омска начал развиваться после того, как стало известно, что администрация города хочет пригласить на праздник творческий коллектив Надежды Бабкиной. Выбор чиновников не понравился многим горожанам, в крупных пабликах социальных сетей были проведены опросы, и большинство омичей выбрало хедлайнером празднования лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Впоследствии губернатор Омской области Виктор Назаров опубликовал на своей странице в Instagram сообщение, в котором пообещал помочь организовать рок-группе концерт на День города Омска в следующем году.