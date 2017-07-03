В омской мэрии уверены, что Бабкина "заведёт омичей"

По мнению директора департамента культуры мэрии Омска Владимира Шалака, Надежда Бабкина, сможет завести омичей. Как пояснил Шалак, ансамбль "Русская песня" должен был лететь в Калининград, но чиновники мэрии настоятельно просили их приехать и поздравить омичей.

- У нас есть деньги на проведение дня города - 11,4 млн рублей. В этом году мы делаем один фейерверк, это то, на чём можно экономить. Те деньги, которые нам удалось сэкономить, мы перенаправили на массовые культурные мероприятия, в том числе и на концерт ансамбля "Русская песня". Мы думали, кто может завести людей. Вспомнили, как в прошлом году выступали в Омске Денис Майданов, "Сплин", "Хор Турецкого", - отметил Шалак. - Мы знаем, что Бабкина замечательно работает с большим количеством людей, и я думаю, будет большое единение с людьми на этом концерте. И не думаю, что сумма в 2,3 млн рублей такая большая. Это мощный, но немного затратный коллектив. В Омске живут люди разных возрастов. И мы стараемся подходить к вопросу так, чтобы всем угодить. "Хор Турецкого" всем понравился, и я думаю, также будет с хором Надежды Бабкиной. Это коллектив богом поцелованный. Они умеют завести толпу, и я думаю, у неё это получится. У неё коллектив молодой, очень молодые музыканты.



Напомним, на прошлой неделе на официальном портале госзакупок был объявлен аукцион по организации концерта Надежды Бабкиной в Омске. Победитель аукциона должен будет доставить исполнительницу вместе с коллективом в Омск и обратно, оплатить 15 номеров в гостинице рангом не менее трёх звёзд, а также выстроить свет и звук на выступлении. Бюджету города это выступление обойдётся в 2,3 млн рублей. При этом омичи, согласно опросам, проведённым социальных сетях, желали бы видеть на День города группу "Ленинград".