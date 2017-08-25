Кино в Омске: возвращение легенды и белок

"Малыш на драйве" (18+)

Эдгар Райт ("Типа крутые легавые", "Зомби по имени Шон"), вдохновившись "Драйвом" Виндинага Рефна, решил снять своё кино. В основе сюжета - история о талантливом юном водителе-аутисте Бэби Драйвере, роль которого исполняет Энсел Элгорт ("Виноваты звёзды", "Дивергент"), который помогает грабить банки профессиональным преступникам. Ситуация осложняется, когда он влюбляется в официантку Дебору - Лили Джеймс ("Сломленные", "Золушка") и решает завязать с преступным бизнесом. Добавив в сценарий куски из "Такси" и "Перевозчика", Райт разбавил свою картину юмором и хорошей музыкой, ведь он непревзойдённый мастер монтажа и визуального юмора. Несмотря на простой сценарий и пересказанную уже на сто раз историю, "Малыш на драйве" в итоге получился отменным фильмом, на который не жалко потратить время. Хотя привередливым киноманам может показаться, что это картина с второсортной идеей и "слишком картонным главным героем".

"Реальная белка 2" (6+)

Продолжение приключенческой истории белки Злюка и его друга крысёныша Бадди. На этот раз они объединяются, чтобы спасти свой дом, ведь мэр города хочет вырубить их парк и построить на его месте аттракционы. "Реальная белка 2" выпущена только с одной целью - развлекать школьников в период летних каникул. Хотя в отличие от премьеры прошлой недели - "Эмодзи" - этот мультик, по мнению первых зрителей, умнее. Главная проблема новой "Реальной белки" - отсутствие новых идей: всё тот же конфликт природы и урбанизации, причём новые персонажи - это пародии на героев анимационных лент конкурентов. Идти на данную картину в кино или не идти, решать только вам, но детям точно понравится. Здесь красивые графика и анимация. Шутки не такие смешные, но в рамках приличного, что для детей в самый раз. Но детям старше 12 лет уже будет скучно.

"Тюльпанная лихорадка" (18+)

Экранизация одноимённого романа Деборы Моггак - романтическая история любви на фоне тюльпанной лихорадки 17 века, когда луковицы цветов становятся причиной баснословного богатства или нищеты. На фоне этого безумия богатый торговец Корнелис в исполнении Кристофа Вальца ("Джанго освобождённый", "Бесславные ублюдки") женится на красавице Софии, которую играет Алисия Викандер ("Королевский роман", "Воспоминания о будущем"). В честь бракосочетания Корнелис заказывает их семейный портрет, и у Софии завязывается роман с бедным художником Яном. Впечатления от просмотра картины противоречивые. С одной стороны, оскароносный актёрский состав, красивые сцены и исторические костюмы, с другой - грубый символизм. Можно окунуться в Амстердам XVII века и посмотреть на тюльпанную биржу своими глазами. В фильме присутствуют сразу две любовные линии, переплетённые между собой по законам дамских романов, поэтому женщины оценят. Здесь будет и драма, и эротика, и живопись, и цветоводство, и даже забавные сцены с гинекологом. В целом "Тюльпанная лихорадка" - фильм, на который будет не жалко потратить время и деньги. Но многие уже успевшие посмотреть картину зрители замечают, что местами им было скучно и уныло, а в химию главных героев они перестали верить уже на 30 минуте.

"Терминатор 2: Судный день" (18+)

Возвращение легенды в новейшей 3D-технологии от команды, работавшей над "Аватаром". Нам представилась возможность посмотреть бестселлер 90-х на большом экране, да ещё и в 3D, как это было уже несколько лет назад с "Титаником", когда залы были переполнены. Авторы провели цветовую доработку спецэффектов и многих сцен. Это настоящий подарок для ценителей хорошего и не теряющего актуальность и по сей день кино. Это доведённая до ума классика, так что идти обязательно. Но учтите, что данная версия "Терминатор 2: Судный день" заметно урезана в сравнении с оригинальной и режиссёрской.

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