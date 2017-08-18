Кино в Омске: пародии на телохранителя и бабушку

"Эмоджи фильм" (6+)

Американский комедийный компьютерно-анимационный фильм студии Sony Pictures Animation, снятый режиссёром Тони Леондисом ("Лило и Стич 2: Большая проблема Стича", "Кунг-Фу Панда: Секреты мастеров"). Создатели ленты решили пойти по пути "Головоломки" и поэкспериментировать с темой эмоций. "Эмоджи фильм" - картина о красочном городке Текстополис, который есть в каждом смартфоне. Главными героями стали эмоджи или смайлики, каждый из которых отвечает за определённую эмоцию.

Несмотря на многообещающий сюжет, мультфильм собрал большое количество отрицательных отзывов критиков. Говорится об ужасном юморе, неоригинальном сценарии и отсутствии смысла. Впрочем, как раз рекомендации не вести детей на этот мультик и вызвали бурный интерес зрителей к "Эмоджи фильм". Ну хотя бы потому, что в нём можно увидеть, как "какашка дружит с эскимо". Но если вы ходите в кино для того, чтобы провести время хоть с какой-то пользой, то выберите другой фильм. Здесь, кроме унылого плагиата, скучного сюжета и дешёвой графики, вас ничего не ждёт.

"Бабушка лёгкого поведения" (16+)

Очередная попытка переосмыслить классический сюжет о перевоплощении мужчины в женщину от режиссёра Марюса Вайсберга ("Любовь в большом городе", "Гитлер капут!"). Пересмотрев американский "Дом большой мамочки" и советский "Здравствуйте, я ваша тётя!", он создал свою историю, добавив пошлых шуток и разврата. Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер, провернувший кучу афер, вынужден залечь на дно в подмосковном доме престарелых. В главных ролях - самый, по мнению российских женщин, желанный мужчина на планете Земля - Александр Ревва и решившая продолжить актёрскую карьеру после "Ералаша" певица Глюкоза.

И хотя не все фильмы Вайсберга достойны безусловной похвалы, но и не все заслуживают критики. В любом случае, в этот раз критики отмечают отлично проработанный сценарий и потрясающие незаезженные шутки. Не успев ещё выйти в прокат, "Бабушка лёгкого поведения" претендует на статус новой франшизы (вторая серия уже вовсю пишется). Так что советуем ребёнка отправить на "Эмоджи фильм", а самому пойти на Ревву, то есть на "Бабушку лёгкого поведения", ведь "очень пошлый фильм, где актёры даже не пытаются играть" с детьми до 16 лет не пустят.

"Телохранитель киллера" (18+)

Для полного комплекта в придачу к мультфильму и комедии, конечно, не хватает американского боевика. Им как раз и стала картина "Телохранитель киллера" режиссёра Патрика Хьюза ("Знаки", "Красный холм"). По сюжету герой Райана Рейнольдса ("Дэдпул", "Люди Икс: Начало. Росомаха") - телохранитель, и его работа оберегать своего врага Сэмюэля Л. Джексона ("Криминальное чтиво", "Джанго освобождённый"), который промышляет киллерским бизнесом. У них есть 24 часа, чтобы забыть о былых разногласиях и добраться до резиденции Международного суда ООН.

Зрители отмечают хороший актёрский дуэт и неплохие шутки, и советуют выбирать вечерние сеансы в компании друзей. Единственная претензия к фильму - дубляж и перевод, которые, по словам киноманов, портят 50 % всей атмосферы картины. Конечно, фильм выделяется на фоне всего того, что вышло на этой неделе. Хотя, несмотря на весьма интересный сюжет, картине явно не хватает оригинальности и экшна. Но, чтобы не было настолько скучно, советуют посчитать, сколько раз за весь сеанс герои скажут: "Мазафака".

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