Кино в Омске: фантастический Валериан и ужасная Аннабель 

"Валериан и город тысячи планет" (12+)

Очередной шедевр Люка Бессона - реализация детской мечты французского режиссёра, в которой ему помогли Дейн ДеХаан ("Metallica: Сквозь невозможное", "Место под соснами"), Кара Делевинь ("Отряд самоубийц", "Анна Каренина") и Рутгер Хауэр ("Бегущий по лезвию", "Побег из Собибора"). В основе нового творения автора "Пятого элемента" - французские комиксы о космическом спецагенте Валериане, который был популярен во Франции в 70-е годы. По сюжету двое космических спецагентов впутываются в межгалактический заговор и пытаются его разрешить. Из всего этого, по отзывам первых зрителей, вышел самый дорогой (177 миллионов долларов!!!) и глупый фильм за всю историю европейского кино. Как отмечают киноманы, потрясающий сценарист Люк решил сделать свой "Аватар" как у Кэмерона. Впрочем, здесь получилась скорее красивая картинка снаружи и безликая история внутри.

Если вы фанат оригинального комикса, то вам стоит пойти на "Валериана", а если знакомы с видеоигрой MassEffect, то вам точно захочется увидеть подобное на экране. К тому же весьма симпатичная Кара Делевинь в кои-то веки не ведьма. Однако, несмотря на хорошие графику и спецэффекты, не стоит ожидать той магии, что присутствовала в "Пятом элементе". Режиссёр ждал "Валериана" почти 20 лет, а снимал - восемь. Так что сходить уважить старика Бессона не будет лишним. Фильма уровня "Леон" и "Малавита" вы, конечно, не увидите, поэтому не советуем завышать ожидания от просмотра. Хотя, не исключено, что "Валериан и город тысячи планет" вам понравится.

"Проклятие Аннабель: Зарождение зла" (18+)

Мировая премьера фильма режиссёра Джона Р. Леонетти ("Маска", "Сёрфер души") состоялась два месяца назад, и вот наконец картина добралась до нас. Видимо, ждали - испугается народ или нет, ведь согласно задумке надо, чтобы испугался. На этот раз зритель узнает историю происхождения "Аннабель". По сюжету кукольник и его жена, которые 20 лет назад потеряли свою единственную дочь, приглашают из закрывавшегося детского приюта в свой дом нескольких девочек-сирот и опекавшую их монахиню. И согласно жанру, вскоре их начинает преследовать злой дух Аннабель, который вселился в одну из кукол хозяина дома. Куклу, кстати, заменили, и теперь она не так жутко выглядит.

Фанаты ужастиков отмечают гнетущую атмосферу, но признают, что до "Заклятия" картине очень далеко. Хорошие актёры, жуткая музыка, но всё это уходит на второй план из-за непроработанного до конца сценария. К сожалению, другим режиссёрам так и не удаётся "переплюнуть" мастера современных ужасов Джеймса Вана ("Пила", "Заклятие"). Но это единственный фильм ужасов на этой неделе, поэтому, почему бы не сходить и не пощекотать себе нервишки. К тому же "Проклятие Аннабель: Зарождение зла" явно выделяется среди конкурентов, хотя фильм, по мнению уже посмотревших его, слишком тёмный визуально, а местами довольно тихий. Сама Аннабель не пугает, и даже где-то веселит, поэтому готовьтесь цыкать на школьников и студентов, которые приходят на ужасы только для того, чтобы посмеяться.

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