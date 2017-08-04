Кино в Омске: экранизация Кинга, смерть в снегах и киднеппинг

"Тёмная башня" (16+)

Долгожданная многострадальная экранизация фэнтези-саги Стивена Кинга увидела свет. Романы и рассказы писателя адаптируют для кино регулярно и с трепетом, но именно "Тёмная башня" - самый ожидаемый проект из всех. Весь цикл - это восемь романов, написанных на протяжении трёх десятилетий, очень личная для автора история, которая с ним с раннего этапа его карьеры и до сегодняшнего дня. Списанного с Клинта Иствуда Роланда сыграл Идрис Эльба ("Рок-н-рольщик", "Лютер"), а его противника - Мэттью Макконахи ("Интерстеллар", "Контакт"). Последний из ордена стрелков Роланд и его вечный враг - Человек в чёрном Уолтер О'Дим - много лет ведут войну в одном из параллельных миров. Мальчик Джейк, живущий в современном Нью-Йорке, становится необходимым условием для победы обоих благодаря дару сияния и способности перемещаться между мирами.

Однозначно стоит идти на этот фильм хотя бы за хорошей актёрской игрой, ведь Макконахи в плохом кино не снимается. Стоит надеяться и на то, что картина хоть немного, но будет похожа на оригинальные произведения "мастера ужасов". К тому же других громких релизов в августе не предвидится, поэтому, почему бы и нет? Создатели картины не поскупились на обилие спецэффектов, а возрастной рейтинг намекает на наличие философских мотивов. Поэтому скучной "Тёмная башня" точно не будет.

"Похищение" (16+)

Одним из незаметных фильмов, попавших в один день с премьерой "Тёмной башни" является практически независимый проект "Похищение". Этот фильм представляет собой жанр триллера, что уже делает его достаточно узконаправленным проектом на определённую аудиторию зрителей. Насколько удачным является творение режиссёра Луиса Прието ("Стартап", "Реанимация"), уже можно оценить в омских кинотеатрах. Несмотря на название и одноразовый трейлер, можно сказать, что фильм вышел на редкость интересным. Это наглядный пример из современной жизни, где торговля детьми стала обыденным занятием, а полицейские даже не задумываются заниматься их поисками. Превосходная игра Холли Берри ("Облачный атлас", "Люди Икс") и правильное повествование держат зал в напряжении на протяжении всего фильма. Мы не говорим, что "Похищение"- потрясающее кино, в нём много сюжетных несоответствий и не самая свежая идея, но будем честны: хороших триллеров не выходило уже давно. Отличная игра актёров, захватывающий сюжет, превосходная операторская работа и крутая музыка в титрах - полтора часа пройдут незаметно. Хотя (осторожно спойлер!) невнятный финал и клишированность повествования могут напугать и довести молодых матерей до состояния паранойи.

"Ветреная река" (18+)

В прокат на этой неделе выходит ещё один не менее интересный триллер в духе "Молчания ягнят" и "Твин Пикса" - "Ветреная река". Американский фильм о начинающем агенте ФБР Джейн Бэннер в исполнении Элизабет Олсен ("Мстители: Эра Альтрона", "Годзилла"), которая будучи не знакомой с местными природными условиями, просит егеря помочь раскрыть дело. В пустыне, на территории индейской резервации "Ветреная река", егерь Кори Ламберт, которого играет Джереми Реннер ("Мстители", "Прибытие"), находит изувеченное тело молодой девушки. Опытный охотник с трагическим прошлым берётся помочь в расследовании этого дела агенту ФБР, которая оказывается в полном загадок и насилия мире. Сценарий картины прописан до мельчайших деталей, а работа режиссёра, по заявлению киноманов, удивительна. Смотреть фильм "Ветреная река" рекомендуют на вечерних сеансах, когда любителей вдумчивых и атмосферных картин куда больше, чем "попкорн-зрителей". Великолепные заснеженные пейзажи, приятная музыка и хороший сюжет - вы не останетесь равнодушными. Однако, если вы фанат жанра, то предугадывать сюжет сможете уже с 10-й минуты. И если душа требует хмурый детектив в сдержанных тонах - это он самый.

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