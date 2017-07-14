Кино в Омске: борьба с обезьянами и женщинами

"Планета обезьян: Война" (16+)

Новый фильм - прямое продолжение кинокартин "Восстание планеты обезьян" и "Планета обезьян: Революция". События развиваются через два года после окончания предыдущей части. Главный герой фантастического триллера "Планета обезьян: Война" Цезарь вместе со своими обезьянами борется с армией людей во главе с жёстким Полковником в исполнении Вуди Харрельсона ("Семь жизней", "Иллюзия обмана"). Цезарь хочет вывести своё племя из окрестностей бывшего Сан-Франциско в более тёплые края, однако его планам не суждено сбыться: прежде чем обрести землю обетованную, обезьянам придётся вступить в решающую схватку. Ну и, как полагается по закону жанра, на кону будущее двух видов. Любопытно, но если в первом фильме Цезарь едва говорил и мог произнести лишь несколько слов, во втором - словарный запас немного увеличился, то в третьем - он разговаривает точь-в-точь как люди.

В режиссёрское кресло вернулся Мэтт Ривз, ответственный за предыдущий фильм, а ещё за картины "Монстро" и "Впусти меня. Сага", так что надо оценить его работу, ведь он может привести ГМО-приматов и людей к эпичному противостоянию, а франшизу - к рекордным кассовым сборам. И, как уверяют киноманы, хоть у картины адский хронометраж почти в 2,5 часа, уснуть в кресле не удастся благодаря спецэффектам. Но интересное дело: несмотря на всю свою харизму, Вуди Харрельсон не в силах украсть шоу у великолепно прорисованных обезьян. Тут явно пахнет новой номинацией на "Оскар" за визуальные эффекты. В то же время "Планета обезьян. Война" не кажется слишком красочно-фантастичной: в фильме есть моменты с юмором и даже нежностью.

Впрочем, для начала, конечно, рекомендуют, всё-таки эту историю прочитать. Автор - Пьер Буль, погуглите, а, если вы вообще не смотрели предыдущее части, то в кино вам ловить нечего. Нынешнее лето - череда франшиз, так что можно скачать какую-нибудь из уже вышедших ранее и остаться в выходной день дома. Тем более что синоптики обещают дожди и грозы.

"Блокбастер" (16+)

Сюжет для сценария Роман Волобуев ("Завтра", "Холодный фронт") прочитал в небольшой газетной публикации о провинциалке-налетчице из Омска(!), которая и послужила поводом к созданию картины "Блокбастер". По сюжету ведущая скандального ток-шоу, доведённая коллегами и бойфрендом до нервного срыва, садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном направлении. Собираясь подкрепиться шаурмой в одном из придорожных кафе, она становится свидетелем налёта на точку обмена валюты и тем самым оказывается в заложниках у прекрасной грабительницы. Главные роли режиссёр отдал Светлане Устиновой ("Купи меня", "Бумер: Фильм второй") и Анне Чиповской ("Чистое искусство", "Оттепель"). Роуд-муви, в котором может произойти что угодно, отчасти напоминает растянутый клип группы "Ленинград" "Очки Собчак". И заявленная планка 16+ в итоге поднимается до 23-25.

У этой ленты скандальная история: Волобуев публично отказался от своего имени в титрах картины, дав понять, что продюсеры во время монтажа его первоначальный замысел исказили. Тем не менее картина была включена в основной конкурс сочинского "Кинотавра". Хотя сценарий, как признают критики, хороший, и многие реплики точно попадут в повседневный лексикон. Лента понравится тому, кто любит драки, погони, самоиронию и, конечно, красивых девушек. Ну это мы про мужчин, конечно. Впрочем, можно найти типичные для Волобуева-режиссёра недостатки - цитирование киноклассики. И если вы не знакомы с "Тельмой и Луизой" Ридли Скотта и "Просто кровью" братьев Коэнов, почувствуете себя несколько глуповатыми. И да, не советуем смотреть трейлер - он может отпугнуть…

"Чёрная вода" (16+)

В прокат выходит новый фильм Романа Каримова ("Неадекватные люди", "Гуляй, Вася!"), который был снят ещё три года назад. Режиссёр, известный своими ироничными комедиями, вдруг обратился к жанру мистической драмы про безумие, но также как и Роман Волобуев, открестился от своего детища из-за творческих разногласий. Причём, по словам самого Каримова, "Чёрная вода" - это "странный проект, который создавался при странных обстоятельствах". По сюжету молодой человек Максим со своей девушкой Полиной забирает из реабилитационной клиники своего брата Петра. Вместе они селятся в глухой деревушке на старом заброшенном корабле. Неожиданно ночью Полина исчезает, а когда спустя какое-то время также неожиданно возвращается, начинают происходить странные вещи. Ну и по традиции жанра, возникают подозрения, что это уже вовсе не Полина. Главная роль досталась Ирине Старшенбаум, которая через год снялась в фильме Фёдора Бондарчука "Притяжение" и сразу стала знаменитой. Братьев сыграли Дмитрий Богдан ("Шапито-шоу") и Евгений Алёхин ("Арбузные корки").

Хотя "Чёрная вода" позиционируется как хоррор, режиссёр говорит, что зрителю предстанет мистическая драма, а самому внимательному зрителю - чёрная комедия. Это подтверждает и убийственный для ужастика хронометраж в 110 минут, за счёт которого из "Чёрной воды" полностью исчезает намёк на динамику. Хотя саспенс создаётся благодаря удачным кадрам - здесь отличная работа оператора. Причина пропустить премьеру и посмотреть дома ту же забытую классику тоже есть - это российский мистический триллер, что уже страшно. И хотя снято всё вполне симпатично, а вот насколько жутко - это уже решать зрителям.

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