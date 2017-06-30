Кино в Омске: нашествие акул и миньонов

"Гадкий я 3" (6+)

Долгожданная премьера новой уже третьей по счёту части анимационного фильма "Гадкий я". Главный герой Грю потерял работу и пытается вновь найти смысл жизни, а в это время жёлтые миньоны знакомятся с его пропавшим братом-близнецом. Новоявленный родственник мечтает продолжить традиции семьи и учит Грю плохому. У миньонов тоже не всё в порядке: обидевшись на то, что Грю стал счастливым семьянином, жёлтая команда по случайности попадает в тюрьму.

По словам критиков, "Гадкий я 3" ничуть не хуже предыдущих частей и где-то превосходит их. Здесь антураж красивее и разнообразнее, а сюжет уделяет внимание всем героям, даже малышке Агнес, которая одержима идеей словить единорога. Мультфильм, правда, не блещет остроумием, но и не заставляет съёживаться в кресле от натянутых шуток. Это стандартный "миньоний" юмор, которого так ждут дети, и, что немаловажно, некоторые родители тоже. Если хочешь знать, что же в итоге произойдёт с Грю и его девочками, а также жёлтыми человечками, то собирайся вместе с семьёй и скорее иди в кино. Советуем также дождаться титров. Там отмечено, что мультфильм посвящён памяти Дэвида Боуи, Кэрри Фишер, Джона Херта, Билла Пэкстона, Дона Риклза и других известных людей.

"Синяя бездна" (16+)

Йоханнес Робертс ("По ту сторону двери", "Проклятая школа") снял фильм про акул, челюсти и прочие ужасы в океане. Отдыхая на пляже в Мексике, две сестры решаются на опасное погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка срывается на океанское дно. Помощи ждать не приходится, а кислорода остаётся только на час. Единственный шанс выбраться из смертельной ловушки - плыть вверх через толщу воды, которая кишит зубастыми хищниками.

После выхода в 1975 году "Челюстей" Стивена Спилберга появилась традиция выпускать летом ужастик про акул, чтобы якобы напомнить отдыхающим про осторожность. Фильм может стать отличным камерным триллером, способным скрасить дождливый выходной вечер. Однозначно "Синяя бездна" понравится потому, что здесь атмосфера накаляется до предела, и все полтора часа зрелища ты по-настоящему переживаешь за героев. Особенно за Мэнди Мур ("Спеши любить") и Клэр Холт ("Дневники вампира", "Милые обманщицы"). Кинолента рекомендована любителям клаустрофобных триллеров и различных франшиз вроде "Открытого моря".

Но стоит отметить, что, судя по оценкам на "Кинопоиске", режиссёр картины Йоханнес Робертс не очень-то и преуспел в жанре "триллер", и это просто очередная затянутая типа ужасная типа драма, которая будет интересна только фанатам этого жанра. Но они и без просмотра фильма скажут вам, что он обладает весьма недурным сюжетом и, главное, бу-моментами.

"22:2" (16+)

Американо-австралийский мистический триллер "2:22" отвоевал всего три сеанса, но это не значит, что он не достоин вашего внимания. В центре сюжета находится персонаж экс-вокалиста и гитариста группы Fontaine, голландского актёра Михила Хаушмана ("Игры престолов", Война миров Z") - авиадиспетчер Дилан. Он чудом избегает ответственности за столкновение двух пассажирских самолётов, которые должны были столкнуться из-за мощной световой вспышки, озарившей безоблачное небо ровно в 2:22 по полудни. С тех пор в эти роковые "2:22" для Дилана наступает "час сурка" - он оказывается в иррациональном пространстве, где происходят необъяснимые вещи. Мистическая составляющая картины переплетается с историей любви Дилана и Сары, роль которой поручили австралийской актрисе Терезе Палмер ("По соображениям совести", "Тепло наших тел"). Интересно, что её дебютом в кино десять лет назад стала драма "2:37", сюжет которой также строился на роковом расположении стрелок на часах.

Конечно, стоит посмотреть эту режиссёрскую работу Пола Кари, который спродюсировал ленту "По соображениям совести" - оскароносный хит минувшего сезона, претендовавший на шесть наград, но получивший лишь две, и то технические. Лента понравится поклонникам мистических триллеров о катастрофах, но фильм скорее уделяет больше времени любовной линии, чем напряжению и загадкам. Так, что если вы мужик, ловить нечего, тем более что в сравнении с красавчиком Михилом Хаушманом вы явно проиграете.

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