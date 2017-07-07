Кино в Омске: пауки и еноты, которых нет

"Человек-паук: Возвращение домой" (16+)

Фильм о супергерое из кинематографической вселенной Marvel предсказуемо возглавил рейтинг зрительских ожиданий июля. Как оказалось, не зря: оценка картины на мировом кинопортале IMDb - 8,2 балла, а киноманы сходятся во мнении, что этот "Человек-паук" - лучший из всех "Пауков", выходивших на большие экраны.

По сюжету после встречи с командой мстителей Питер Паркер возвращается домой и начинает жить обычной жизнью. Помимо тёти Мэй, под опекой которой он находится, за ним приглядывает Тони Старк, который видел Человека-паука в деле и намерен стать его наставником. В противном случае он угрожает уничтожить всё, что дорого Питеру. Теперь настало время Питеру доказать, кто такой настоящий супергерой. В картину наконец-то пригласили молодого актёра, который не выглядит "старпёром", замаскированным под школьника (в комиксах герой действительно является школьником в обычной жизни). Это позволяет подростковой драме быть более реалистичной. В новой картине о приключениях место супергероя занял молодой и перспективный Том Холланд ("Невозможное", "Первый мститель: Противостояние"). Кроме того, в фильме также появится первопроходец жанра кинокомиксов, первый "Бэтмен" в кино Майкл Китон ("Моя жизнь", "Бёрдмэн").

По мнению зрителей, уже посмотревших "Человек-паука: Возвращение домой", кино удалось, став чем-то вроде аутентичной экранизации комикса. "Всё очень по-марвеловски, хотя сами уж решайте, хорошо это или плохо", - пишут они. Новый "Человек-паук" - это трогательная история о взрослении подростка, который сталкивается с жестоким миром. Однако, несмотря на поднятые в блокбастере серьёзные темы, "Человек-паук: возвращение домой" в плане юмора ничуть не уступает "Стражам Галактики", а череда трюков и взрывов, от которых зарябит в глазах, делает картину поистине трёхмерным приключенческим блокбастером.

Понятно, что новый "Человек-паук" не шедевр, но вполне удачный фильм для школьников, которые не знают, как скоротать каникулы. Он интереснее и остроумнее большинства других фильмов проката и на фоне всё более утомительных мегафильмов из той же вселенной эта картина выгодно выделяется своей легкомысленностью. К тому же здесь лучшая за всю историю "пауков" сцена после финальных титров. Так что не торопитесь выходить из зала, и ваше терпение будет вознаграждено.

"Сказ о Петре и Февронии" (6+)

В преддверии Дня семьи, любви и верности в широкий прокат выходит мультфильм "Сказ о Петре и Февронии", который снял режиссёр Юрий Кулаков ("Князь Владимир"). Он выступил ещё и сценаристом картины, поработав вместе с Юрием Рязановым.

Это свободный пересказ муромских устных преданий и основанной на них "Повести о Петре и Февронии Муромских" Ермолая-Еразма. По сюжету девушка Феврония исцеляет князя Петра, отравленного колдуном, после чего у молодых людей зарождается любовь, и вот уже несколько веков влюблённые являются символами любви и супружеской верности.

Работа над мультфильмом длилась 7 лет. Режиссёр изучал исторические книги и древние документы, поэтому здесь детально воплощены костюмы героев, архитектура зданий и сама атмосфера Древней Руси. При этом в мультфильме используется минимум компьютерной графики - почти каждый кадр здесь прорисовывался художниками.

Мультфильм, в котором прослеживаются отголоски стилистики "Князя Владимира", может стать вполне неплохой альтернативой выходящим едва ли не каждый год "Трём богатырям". И хотя по зрелищности и качеству анимации российскому мультфильму будет сложно тягаться с работами зарубежных мастеров, с основной своей целью эта любовная история справляется. В любом случае, заяц в озвучке Ивана Охлобыстина понравится маленьким детям больше, чем истории про Человека-паука, а родителям на полтора часа удастся расслабиться под пересказ памятника древнерусской литературы.

"Во всём виноват енот" (18+)

Скажем сразу: енот на самом деле ни в чём не виноват и вообще его там нет. Это американская драма режиссёра Робин Свайкорд и сценаристки таких фильмов, как "Мемуары гейши" и "Загадочная история Бенджамина Баттона" (за который она получила премии "Оскар" и "Золотой глобус"), снятая по одноимённой книге Эдгара Лоуренса Доктороу. В центре сюжета - реально произошедшая история о преуспевающем юристе Натаниэле Готорне в исполнении Брайана Крэнстона ("Во все тяжкие"). Мужчина застрял в электричке без электричества, а когда поздно добрался до дома, неожиданно решил не идти туда, а спрятаться на чердаке в доме на своём участке и посмотреть, что из этого выйдет.

И тут "Во всём виноват енот" начинает напоминать "Исчезнувшую": о пропавшем без вести мужчине начинают говорить по радио и телевидению, писать в газетах. Эксперимент затягивается, Готорн практически вычёркивает себя из прошлой жизни и, когда у него заканчиваются деньги, становится бродягой. Он копается в мусорках и воюет с русскими бомжами (!), которые не дают ему потрошить мусорные баки на их территории. При этом за женой, которая пытается найти новую любовь, герой наблюдать не перестаёт.

Несмотря на вновь отличившихся российских прокатчиков, которые адаптировали название фильма так, что обвинили во всём енота, очевидно же, что во всём виноват экзистенциальный кризис. Это настоящая психологическая драма, и, как говорят первые зрители, весь зал переживал вместе с героем, а в конце даже немного аплодировал. Людям надо верить, и раз был полный кинозал, то надо смотреть.

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