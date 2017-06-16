Кино в Омске: девчонки и тачки

"Тачки" (6+)

Похождения Молнии Маккуина будет уже третьей частью в серии мультфильмов о живых автомобилях с человеческим разумом. Причём это первая работа студии Pixar после "Истории игрушек". Теперь, когда компания полностью принадлежит Disney, она может позволить себе большие бюджеты, и, надеемся, правильно воспользуется ими.

"Тачки 3" являются первой режиссёрской работой Брайана Фи, который ранее занимался созданием раскадровок к первым двум "Тачкам". По сюжету легендарный Молния Маккуин, внезапно покинувший спорт, намерен вернуться в игру. Для этого ему понадобится помощь энергичного гоночного механика, который и прорабатывает план возвращения Маккуина. И если первые "Тачки" были историей воспитания, то третья часть франшизы - история о поисках себя. Интересно, что к дубляжу персонажей новых "Тачек" вернулись актёры Дмитрий Харатьян и Армен Джигарханян, а также подключилась "Ревизорро" Елена Летучая.

Разгромных отзывов о новом мультике пока нет, и вся оценка, которую ставят ему, складывается из фраз "не так плохо" и "для третьей серии сойдёт". Однако большинство зрителей отметили, что благодаря неожиданному повороту сюжета и интересной анимации фильм демонстрирует, что Pixar ещё есть что показать. Дети, понятное дело, первыми побегут на фильм, потащив с собой родителей, и останутся довольны. Для бездетных мультик вряд ли станет событием. Так что стоит попытаться обзавестись детьми к четвёртой части франшизы. Синхронизация звука и картинки в формате 3D позволит вам ощутить гул и вибрацию гоночного автомобиля и почувствовать себя главным героем мультфильма. К тому же новый мультик имеет бюджет настоящего блокбастера в 200 млн долларов, и невольно возникает вопрос - что же мы увидим на экране? А учитывая, что Pixar - одна из лучших компаний, "Тачки 3" к просмотру обязательны.

"Очень плохие девчонки" (18+)

Это полнометражный дебют режиссёра Люсии Аньелло ("Брод сити", "Бонг времени"), которая ранее работала над сериалами. И именно она стала первой за последние двадцать лет женщиной-режиссёром, снявшей комедию для взрослых. Главные героини фильма "Очень плохие девчонки" - подруги, которые решают воссоединиться и отправляются на безбашенный девичник в Майами. Увлёкшись выпивкой и запрещёнными веществами, они случайно убивают стриптизёра. А дальше начинается комедия для взрослых. Сюжет картины отчасти напоминает "Очень плохих мамочек", однако здесь можно увидеть не Милу Кунис, а популярную Скарлетт Йоханссон ("Престиж", "Мстители"). Причём это её вторая и последняя главная роль в этом году.

Очевидно, что это кино приглянется любителям "Мальчишников" - тем, кому нравится наблюдать за нетрезвыми приключениями, и если трейлер картины отображает настроение всей ленты, то будет действительно смешно. Хотя жанр картины - чёрная комедия, а чувством юмора, как известно, обладают не все. К тому же сценарий фильма засветился в "чёрном списке" лучших неспродюсированных сценариев 2015 года. Так что не ждите от этого кино больше, чем аудиовизуального фона для поедания попкорна. Взгляните только, кто работал над саундтреком к фильму, - Skrillex, Клифф Мартинес, группа Outlines и Доминик Льюис. Ну а когда песни пройдут и попкорн закончится, можно смело выходить из зала. Единственные, кому может понравиться фильм, - девушки-подростки, хотя их на него не пустят из-за возрастного ограничения, и им придётся всё-таки пойти на "Тачки".

"Весь этот мир" (12+)

"Весь этот мир" - экранизация одноимённого бестселлера Николы Юн от режиссёра Стеллы Мэги про любовь неизлечимо больной темнокожей девушки и живущего по соседству белого юноши. Главные роли в картине сыграли Амандла Стенберг ("Голодные игры", "Коломбиана") и Ник Робинсон ("Мир Юрского периода", "5-я волна"). Любопытно, но кассовые сборы ленты в США втрое превысили её не очень большой бюджет. И критики, и зрители оказались в оценке картины солидарны: средняя по качеству работа, с малым количеством достоинств, но и без заметных недостатков. Конечно, если вам 16, а парня нет, да ещё и на носу ЕГЭ, то можно отвлечься на кино. Хотя, если не так давно вы ходили на фильм "Космос между нами", не стоит тратить время и родительские деньги. К тому же пробелы в начитанности фильмом не восполнишь, ибо "литературная" ценность сценария стремится к нулю.

СМОТРИТЕ ЭТИ И ДРУГИЕ ФИЛЬМЫ В КИНОЦЕНТРЕ "ВАВИЛОН". УЗНАТЬ ВРЕМЯ СЕАНСОВ И ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ МОЖНО НА САЙТЕ КИНОЦЕНТРА.