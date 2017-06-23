Кино в Омске: танго с трансформерами

"Трансформеры: Последний рыцарь" (12+)

Любопытно, но в России премьера пятой части серии фильмов о Трансформерах американского режиссера Майкла Бэя ("Перл-Харбор", "Армагеддон") состоялась раньше, чем в США, где она традиционно намечена на пятницу, 23 июня.

Согласно слогану фильма "Для того, чтобы мой мир жил - твой должен умереть" строится и сам сюжет. После событий четвёртой части саги люди и трансформеры ведут войну. Оптимус Прайм улетел в космос на поиски своих создателей, а в его отсутствие Кейд Йегер, которого играет Марк Уолберг ("Отступники", "Третий лишний"), пытается защищать автоботов от агрессивных военных. В это время разрушенная планета трансформеров - Кибертрон - летит к Земле, чтобы уничтожить человечество. Официальный синопсис картины между тем заманивает зрителя: "Пришла пора действовать! - Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш". Но, как утверждают киноманы, про это же были и предыдущие серии.

Конечно, стоит посмотреть фильм хотя бы потому, что Марк Уолберг уходит из этой саги, - "Трансформеры: Последний рыцарь" станет его вторым и последним появлением в франшизе. В создании сценария к фильму принял участие обладатель премии "Оскар" за "Игры разума" - Акив Голдсман. Кроме этого, как говорят любители киборгов, здесь появляется новый трансформер, похожий на Малыша Тимми из "Футурамы". Да, и посмотрите, кто составил компанию Уолбергу - сам Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Знакомьтесь, Джо Блэк").

Стоит назвать и причины, по которым фильм лучше пропустить и сходить на "Тачки", если не успели сходить на премьеру на прошлой неделе. Западные критики "разнесли" фильм: по их мнению, визуальная сторона в "Трансформерах" играет большую роль, чем смысл. Но это и неудивительно. Новые "Трансформеры" стали масштабнее, но вместе с тем бессмысленнее. Спецэффекты, конечно, крутые, но их слишком много, а финальное сражение и вовсе длится целый час.

"Холодное танго" (16+)

Военная драма от режиссёра Павла Чухрая ("Вор", "Водитель для Веры"). Фильм в этом году открывал "Кинотавр" в Сочи. По сюжету, герой, чудом избежавший смерти, возвращается в советскую Литву из России, чтобы разыскать свою любовь. Однако надежда на счастье рушится, когда он узнаёт, что его возлюбленная - дочь его врага.

Конечно, стоит оценить первую за последние десять лет работу 70-летнего режиссёра, тем более, что многие любят его за жёсткую драму "Вор" - номинанта на "Оскар", на секундочку. Хотя многие зрители и сошлись в том, что Павел Чухрай становится похож на Никиту Михалкова, у которого конъюнктура - в настоящем, а качество - в прошлом.

Роли в картине исполняют перспективная актриса Юлия Пересильд ("Битва за Севастополь", "Пять невест") и набирающий популярность после "Притяжения" Фёдора Бондарчука Риналь Мухаметов ("Екатерина", "Три мушкетёра"). Фильм, бесспорно, понравится любителям мелодраматических сюжетов и историй любви в военное время. Однако любовь здесь показана без всякой возвышенности, без намёка на сентиментальность. И это, безусловно, соответствует стилистике Чухрая. Картина также преследует просветительскую цель: показывает непростые отношения литовцев и русских во время фашистской оккупации. Павел Чухрай разворачивает сюжет так, что на протяжении всего фильма "Холодное танго" зритель испытывает целую гамму противоречивых чувств. Последнее время киноманы утверждают, что русское не всегда значит плохое - давайте проверим это в кино.

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