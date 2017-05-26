Кино в Омске: смекаешь?

"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" (16+)

На этой неделе выбора будет немного - в российский прокат выходит только одна новинка - блокбастер студии Disney "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". По прогнозам кинокритиков, этот проект может стать одним из самых кассовых в 2017 году, поэтому прокатчики других фильмов не решились конкурировать с "Пиратами" и перенесли свои релизы на другие даты.

Это пятая и, возможно, последняя часть одной из самых успешных кинофраншиз 21 века, сделанная малоизвестным тандемом норвежских постановщиков Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга ("Кон-Тики", "Марко Поло"). В этот раз компанию Джонни Деппу ("Сонная лощина", "Эдвард руки-ножницы") составили оскароносные Хавьер Бардем ("007: Координаты "Скайфолл", "Старикам тут не место", "Вики Кристина Барселона") и Джеффри Раш ("Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", "Король говорит!"). Главные герои оригинальной трилогии - герои Орландо Блума и Киры Найтли - появляются лишь в эпизодах, а весь сюжет приходится "тянуть" их сыну Генри - Брентон Туэйтс ("Посвящённый", "Малефисента").

По сюжету неотразимому авантюристу капитану Джеку Воробью предстоит найти легендарный трезубец Посейдона, чтобы сразиться с бессмертным капитаном Салазаром. Сюжет, как и в предыдущих частях, довольно захватывающий. Вернулся старый добрый юмор Джека Воробья с его "Смекаешь?", но атмосферность первого фильма уже давно потеряна. Всё-таки первые "Пираты Карибского моря", снятые в 2003 году, были настоящим прорывом в мире кино.

"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" - это возвращение хорошей и качественно снятой истории про пиратов, морские приключения и ром. Идти или не идти на фильм - вот в чём вопрос? Конечно, идти, ведь это же Джонни Депп в своей лучшей роли (за неё у него одна из трёх номинаций на актёрский "Оскар"). Купить билет стоит и ради того, чтобы увидеть сэра Пола Маккартни в роли дяди Воробья, ведь ранее отца Джека сыграл другой известный музыкант - гитарист группы Rolling Stones Кит Ричардс. К тому же в этой части мы, наконец, узнаем, как Джек Воробей получил своё прозвище. В то же время найдутся причины фильм пропустить. Например, если вы боитесь пиратов, у вас болят глаза от 3D и вас смущает просмотр ленты, предыдущие части которой вы не видели или давно не пересматривали.

Конечно, если вы изначально не любите "Пиратов", то смотреть фильм не стоит, а вот поклонники могут остаться вполне довольны. Хотя всё зависит уже от самого поклонника.

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