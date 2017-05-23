130 омичей выступили против строительства кинотеатров и 5-этажек

На прошедших в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города публичных слушаниях жители Амурского посёлка заявили, что выступают против перевода их земель в категорию, позволяющую строить кинотеатры и 5-этажные дома. Частные дома, находящиеся на улицах Багратиона, Бородинская, 2-я Барнаульская, 3-я - 4-я Челюскинцев и Аносова могут попасть под снос.

В 2010 году прошли публичные слушания, о которых жители узнали только сейчас, - приводит слова представительницы жильцов Светланы Лацо НГС. - Наша земля на данный момент переведена в категорию застройки средней этажности (Ж-3), сейчас здесь можно строить кинотеатры, ночные клубы, дома до пяти этажей. Мы просим, нет, мы требуем, чтобы нам вернули наши земли под индивидуальную застройку. Мы хотим убрать эту лазейку, чтобы нас потом не ошарашили сносом. Вот 130 наших подписей.

Многие местные жители заплатили за подключение к сетям от 400 до 500 тыс. рублей. Их коттеджи в два-три этажа имеют гаражи и бассейны. Заместитель начальника Омскгражданпроекта Богдан Мрыглод заявил, что планах архитекторов было обустройство улицы Багратиона 5-этажными домами, как это было сделано на улице 21-я Амурская. Сейчас проект после заявления местных жителей будет пересмотрен.