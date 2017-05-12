Кино в Омске: балет с Джеки Чаном и королём Артуром

"Меч короля Артура" (16+)

Среди новинок этой недели особенно выделяется фильм культового британского режиссера Гая Ричи "Меч короля Артура" с Чарли Ханнэмом ("Хулиганы", "Тихоокеанский рубеж") и Джудом Лоу ("Шерлок Холмс", "Искусственный разум", "Холодная гора") в главных ролях. Сюжет повествует о молодом Артуре, который околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой и совершенно не дорожит своим происхождением. Затем судьба сводит его с магическим мечом Экскалибуром, после чего Артур влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигема, убившего его родителей и захватившего трон.

Зрители, которые уже успели посмотреть "Меч короля Артура", отмечают, что тут есть всё, что они ожидали от режиссёра фильмов "Карты, деньги, два ствола" и "Шерлок Холмс": лихорадочно развивающийся сюжет, энергичный саундтрек, бесконечные драки, а также неуважение к легендам и духовным скрепам британцев. При всём этом "Артур" Гая Ричи не похож ни на одну предыдущую картину о британском короле, ну или разве что чуть-чуть на "Монти Пайтон и Святой Грааль". Между тем, по данным сайта RottenTomatoes, большинство профессиональных кинокритиков разочарованы фантастическим блокбастером. История о герое английского эпоса получила один из самых низких рейтингов года. Одни жалуются, что не могли понять, что происходит на экране, другие - что история напоминает рассказ 12-летнего школьника, которого вызвали к доске на уроке истории, а тот, как назло, не читал учебник, третьи и вовсе сетуют, что Ричи что-то напутал и снял кино про Робин Гуда.

Вряд ли о фильме вспомнят через пять лет, и среди других киноверсий легенды о кельтском правителе найдётся ещё много других достойных лент. Однако всё это не мешает получать чисто визуальное удовольствие от красивой картинки, пусть простой истории, но всё с теми же интересными "фишечками" от "парня, который когда-то зажигал". Только вот не советуют смотреть "Меч короля Артура" в 3D - он в отличие от недавних "Стражей Галактики" плохо уживается в трёх измерениях.

"Большой" (12+)

Десятый фильм Валерия Тодоровского, снятый на легендарной сцене, повествует о восхождении на балетный олимп юной провинциалки. Автор фильма "Стиляги" и "Оттепель" отчасти напоминает современную версию популярной сказки о Золушке, но сквозь сказочную традицию режиссёр исследует феномен большого балета - почему артисты готовы на всё, чтобы постоять на сцене Большого хотя бы пять минут. Картина интересна не только сюжетом, но и актёрским составом. Главную роль в фильме "Большой" - балерины Юлии Ольшанской - исполняет прима-балерина Варшавского театра оперы и балета Маргарита Симонова. Список "взрослых" драматических актёров пополнили Алиса Фрейндлих ("Служебный роман", "Жестокий романс", "Сталкер") и Александр Домогаров ("Огнём и мечом", "Бандитский Петербург", "Глянец"). Кроме них в картине снялись 70 профессиональных артистов балета. Ещё одним плюсом новой картины Валерия Тодоровского называют музыку, которую специально для фильма "Большой" написали Павел Карманов и дочь актрисы Татьяны Друбич и режиссёра Сергея Соловьёва Аня Друбич.

Да, странно, конечно, идти в кино на "Большой", а не на Гая Ричи, тем более что только недавно в прокате провалился фильм о балете с Сергеем Безруковым в главной роли. Да и два часа смотреть балет не каждый выдержит. Но даже если фильм уже сейчас кажется вам сумбурным по развитию сюжета (Тодоровскому пришлось резать трёхчасовой исходник), постарайтесь просто получить удовольствие от красоты балетных мастеров и всего визуального ряда в фильме.

"Доспехи Бога: в поисках сокровищ" (12+)

Возвращение на большой экран легендарного Джеки Чана ("Час пик", "Каратэ-пацан"). Эпопея "Доспехи Бога" началась ещё в 1986 году и успешно продолжилась спустя пять лет, а потом и в 2012 году. В этот раз в картине "Доспехи Бога: в поисках сокровищ" профессора археологии Джека Си также ждёт увлекательное приключение, в котором предстоит разгадать массу загадок и найти несметные сокровища древнего королевства. За кладом, по традиции, охотится ещё и могущественный преступный синдикат. При этом, к великому огорчению поклонников Джеки Чана, новый его фильм не имеет никакого отношения к легендарной франшизе и за присказку "Доспехи бога" надо "благодарить" российских кинопрокатчиков. И в оригинале звучащее как Kung-Fu Yoga название вводит в заблуждение, суля продолжение франшизы "Доспехи Бога".

Но тем не менее старый добрый Джеки Чан по-прежнему отлично смотрится в роли героя приключенческой ленты. Костюмчик сидит так, что даже никаких доспехов не надо. Уже пришедшая в кинозалы аудитория получила то, на что рассчитывала, - захватывающие приключения и невероятные трюки, которые благодаря современному 3D выглядят ещё более зрелищно. И даже отсутствие в фильме фирменного юмора от знаменитого китайца не разочаровывает. Да, конечно, там, где раньше была ловкость и динамика, теперь страховка и компьютерная графика, но и тут есть козырный аргумент: "Джеки Чан и в 70 лет останется Джеки Чаном!". Режиссёром и сценаристом всех трёх "Доспехов" был сам Джеки Чан, а в этот раз он решил сосредоточиться на актёрско-каскадёрском ремесле. Снимать фильм и создавать сюжет в этот раз пришлось Стэнли Тонгу, который участвовал в написании сценария к третьим "Доспехам" и срежиссировал "Разборку в Бронксе", "Суперполицейский 3" и "Миф", где главные роли также исполнял Джеки Чан.

Многие из тех, кто засматривался фильмами с Джеки Чаном в детстве, уже успели родить детей и теперь вместе с ними могут отправиться на новый фильм гонконгско-китайского мэтра. Но не ждите от новых "Доспехов" чего-то грандиозного: это всё та же динамичная сказка, наполненная уже не тем "чановскими" юмором и трюками. Но если вы хотите развеяться и почти на два часа забыть о тяготах реальности, не думая идите на "Кунг-Фу Йогу".

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