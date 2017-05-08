Территорию омской "Галёрки" благоустроят за 3,5 миллиона рублей  

На портале госзакупок появилось сообщение об аукционе по благоустройству и озеленению территории реконструируемого театра "Галёрка". Согласно техническому заданию, там должны быть построены тротуары, заасфальтированы дорожки, уложен газон, а также поставлены скамейки и урны. Работы должны быть выполнены до 1 сентября, их стоимость оценивается почти 3,5 млн. рублей.

Напомним, масштабная реконструкция "Галёрки", которую планировалось сдать еще в прошлом году к 300-летнему юбилею Омска, из-за проблем с финансированием продолжается до сих пор. Во время своего визита в Омск председатель Правительства Дмитрий Медведев принял решение о выделении необходимой на завершение реконструкции театра "Галёрка" суммы.

Добавим, что в настоящее время строительно-монтажные работы в здании театра выполнены на 74 %. Сейчас идет внутренняя отделка помещений, а также идёт установка сантехники и прокладка сетей электроснабжения. В подвале здания ведётся монтаж противопожарного водопровода, а внутри театра - устройство металлоконструкций сцены.