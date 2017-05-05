Кино в Омске: дождались!

"Стражи Галактики-2" (16+)

Приключения супергероев кинематографической вселенной MARVEL, которых фанаты ждали три года, продолжаются. Во второй части супергеройской команды из вселенной Марвел зрители увидят уже знакомых героев - землянина Питера Квилла, которого играет Крис Пратт ("Стражи Галактики", "Пассажиры"), молчаливого громилу Дракса, зеленокожую наёмницу Гамору - Зои Салдана ("Аватар", "Звёздный путь"), живое дерево Грута и говорящего енота Ракету, которых в оригинале озвучили Вин Дизель ("Форсаж", "Чёрная дыра") и Брэдли Купер ("Области тьмы", "Мальчишник в Вегасе"). На этот раз они лицом к лицу столкнутся с одной из наиболее страшных тайн галактики - отцом Звёздного лорда, которого сыграл Курт Рассел ("За бортом", "Нечто", "Омерзительная восьмерка"). Правда, до этого момента им придётся разобраться в отношениях друг с другом, ведь они называют себя "семьей". И если первый фильм был о становлении семьи, то "Стражи Галактики. Часть 2" о том, каково ей быть. Поэтому, как справедливо замечают критики, здесь много юмора, ностальгических песен и приключений.

Первые зрители картины - в восторге, и это именно тот случай, когда можно довериться чужому мнению. Как и успех первых "Стражей" многие зрители и критики справедливо объясняют особенным видением мира режиссёра и сценариста Джеймса Ганна ("Стражи Галактики"). В отличие от космических битв в "Звёздных войнах", безумные баллистические виражи в "Стражах" оставляют впечатление того, что зритель находится внутри пинбольного автомата.

И если первая часть франшизы воспринималась зрителями как "Звёздные войны" для детей и выходила в категории 12+, то сиквел "повзрослел": в российском прокате "Стражи Галактики. Часть 2" рекомендован к просмотру для лиц старше 16 лет, впрочем, крови и насилия в избытке оказалось даже для взрослого. Поклонники первой части марвеловского фильма и без отзывов всё равно пойдут в кино, а тем, кого не устраивает сюжет первой части, вряд ли понравится вторая. Если вы не терпите вульгарщину в юморе, то фильм можно и пропустить.

"Рок Дог" (6+)

Почти год добиравшаяся до российских киноэкранов музыкальная комедия "Рок Дог" - стандартная история о заветной мечте зверей. Комедия, над которой трудились китайцы и американцы, рассказывает о тибетском мастифе Боуди, который вместо того, чтобы охранять родную деревню от волков, видит своё призвание в рок-музыке. По тематике и атмосфере мультфильм походит на недавно вышедший в прокат "Зверопой". Объединяет их и то, что хиты, звучавшие с анимационной сцены, вряд ли помогут стать хитом самому мультфильму.

Критики и зрители к творению Эша Браннона ("Лови волну!", "История игрушек 2") отнеслись скорее прохладно. Ругают его за отсутствие рока в постановке, дешёвый визуал и абсолютную предсказуемость сюжета. Порадовать аудиторию смогло разве что присутствие в команде актёров озвучивания Эдди Иззарда ("Потерянное Рождество", "Бархатная золотая жила", "Через Вселенную") и Дж. К. Симмонса ("Одержимость", "Музыка продолжала играть").

Но надо отметить, что нарисован мультфильм неплохо, хотя и без особой изобретательности. Но с учётом того, что это всё-таки голливудско-китайский проект, а средний уровень китайских компьютерных мультфильмов пока что невысок, можно сделать скидку. Экшена в "Рок Доге" немного, музыки и того меньше, но персонажи симпатичные и порой забавные, а к концу повествования сюжет выруливает к мудрым житейским урокам, поэтому полтора часа пролетают незаметно. Несомненно, фильм будет интересен и детям, и родителям, и прекрасно подойдёт для семейного просмотра. Здесь масса весёлых моментов и весьма неплохая музыка, что немаловажно.

СМОТРИТЕ ЭТИ И ДРУГИЕ ФИЛЬМЫ В КИНОЦЕНТРЕ "ВАВИЛОН". УЗНАТЬ ВРЕМЯ СЕАНСОВ И ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ МОЖНО НА САЙТЕ КИНОЦЕНТРА.