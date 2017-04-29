"По совести и по закону". В Омске завершился фестиваль "Движение"

Сегодня в Омском драматическом театре состоялась торжественная церемония закрытия Пятого Национального кинофестиваля дебютов "Движение". На церемонии закрытия выступил председатель Союза кинематографистов России - режиссёр Никита Михалков, который приехал в Омск на открытие бюста своему отцу.

Я так понял, что меня позвали сюда как здорового консерватора, - пошутил он со сцены. "Движение" - замечательный фестиваль, потому что здесь показывают дебюты. Я очень надеюсь, что на этом фестивале фильмов гораздо больше, чем призов <…> Не получившим награду я хочу пожелать того, чтобы чужая награда была для вас стимулом двигаться дальше, а не сидеть в ресторане Дома кино, пить водку и жаловаться, что ваша жизнь не удалась.

Никита Михалков

Ведущими церемонии закрытия в этом году стали генеральный продюсер фестиваля Полина Зуева и постоянный режиссёр-постановщик фестиваля Алексей Агранович, который ранее на сцене не присутствовал и был лишь "голосом" церемонии.

Призы конкурса документального кино "Движение. Жизнь" вручили первыми. Лучшей стала эпопея об уральских музыкантах "Про рок", а лучшим короткометражным фильмом конкурса стала лента "Ёф" Николая Сидорова-Французова. Омские зрители в свою очередь отметили кинокартину "Три дня до весны" режиссёра Александра Касаткина.

Председатель жюри - Алексей Попогребский

Приз за лучший сценарий в основном конкурсе "Движение. Вперед" получила картина "Язычники" режиссёра Леры Сурковой по одноимённой пьесе Анны Яблонской. "Лучшая мужская роль" досталась обычному жителю якутской деревни Алексею Устинову, сыгравшему в фильме "Костер на ветру" Дмитрия Давыдова. Эта картина также была удостоена "Лучшей режиссуры" основного конкурса и специального приза губернатора Омской области Виктора Назарова. "Лучшую женскую роль" жюри присудило Нелли Поповой за роль в фильме Влада Фурмана "Гупешка". "Лучшая операторская работа" - Любовь Морозова за фильм "Амун".

Анна Михалкова вручает приз Дмитрию Давыдову

Гран-при фестиваля в этом году взяла картина "Нашла коса на камень" - психологическая драма выпускницы Кельнской академии медиаискусств Ани Крайс. Фильм рассказывает о российской семье, живущей в Иваново в 2000-м году. У семьи Миронович поминки: во время чеченской войны погиб младший сын Андрей. История его семьи и близких представлена в разрезе одного горя, влекущего за собой другие несчастья.

Настоящее имя режиссёра Анна Круглова. Она родилась в Ангарске Иркутской области, но выросла в Кинешме Ивановской области. В 2010 году окончила факультет романо-германской филологии Ивановского государственного университета, после получения диплома которого уехала в Германию. Там прошла добровольный социальный год в школе для детей с ограниченными возможностями и поступила в Кельнскую академию медиаискусств (Kunsthochschule Für Medien Köln), которую окончила с отличиемв 2016 году. Получив грант немецкого фонда кино Film und Medien Stiftung NRW, сняла дипломный полнометражный фильм "Нашла коса на камень". "Свой успех я посвящаю актёрам, которые помогли мне сделать этот фильм. Без них бы он таким не получился и, конечно, моему оператору", - сказала со сцены победительница.

Анна Крайс получает награду

Ведущий церемонии Алексей Агранович шутит со цены, что жюри не спали четыре дня и требует, чтобы в следующем году из Омска в Москву рейсы запустили не в 5 утра, а хотя бы в 11 часов. В завершение на сцену он приглашет неизменную тройку: Михалков-Зуева-Тыркин. Как президент кинофорума, Артём Михалков называет среди минусов фестиваля то, что он имеет свойство заканчиваться, но обещает, что "Движение" состоится в следующем году. Также Михалков говорит спасибо за то, что в Омске он "встретился со всеми своими родственниками". И по традиции сравнивая омский фестиваль с международными, резюмирует: "В отличие от Неаполя у нас всё по совести и по закону".

Организаторы дружно объявляют со сцены о закрытии юбилейного фестиваля "Движение", а после под игру на фортепиано Александра Слободяника на экране транслируется видео о прошедших четырёх днях фестиваля, насыщенных не только кинопрограммой, но и звоном бокалов.

1 / 69 • В Омске прошло торжественное закрытие фестиваля кинодебютов "Движение", на который ежегодно съезжаются звезды российского кинематографа и молодые дебютанты.

Фото: Илья Петров