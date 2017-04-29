Гран-при фестиваля "Движение" взяла психологическая драма

Только что в Омске подвели итоги юбилейного пятого Национального кинофестиваля дебютов "Движение". Гран-при фестиваля получил фильм Ани Крайс "Нашла коса на камень".

Сейчас в Омском драматическом театре проходит торжественная церемония закрытия пятого Национального кинофестиваля дебютов "Движение". В основной конкурсной программе участвовали 24 фильма. За четыре дня на главных киноплощадках города были показаны несколько десятков фильмов, большая часть кинолент премьерные - они выйдут в российский прокат через некоторое время.

В числе знаменитых гостей фестиваля в этом году - актрисы Мария Зыкова, режиссёр Роман Прыгунов, актриса Виктория Толстоганова, звёзды фильма "Горько" Егор Корешков и Александр Паль, а также актрисы Анна Михалкова, Ольга Филимонова и актёр Сергей Пускепалис.

По красной дорожке церемонии закрытия прошли также кинорежиссёр Никита Михалков с супругой Татьяной Михалковой - президентом фонда "Русский силуэт", а также бывший помощник президента РФ, а ныне спецпредставитель президента по вопросам развития отношений с Европейским союзом Сергей Ястржембский, который представил на кинофестивале свой новый фильм.

Далее состоялась церемония награждения победителей. Призы конкурса документального кино "Движение. Жизнь" вручили первыми. Лучшей стала эпопея об уральских музыкантах "Про рок", снятая молодым, но уже известным документалистом Евгением Григорьевым. Второй приз в номинации ушёл фильму "Достояние республики" студентки Московской школы кино Анны Кузнецовой.

Специальное упоминание конкурсной программы короткометражного кино "Движение. Начало" получили "Маленький поезд" участницы фестиваля "Кинотавр" Тамары Дондурей и "Рай" победителя фестиваля ВГИКа Бориса Акопова. Диплом за лучший сценарий получил фильм "Первая любовь" актёра и сценариста Евгения Морозова. Главный приз короткого метра забрала картина "Ёф" студента режиссёрской лаборатории Константина Богомолова в МХТ Николая Сидорова-Французова. Он же получил приз от известной киностудии на производства своей следующей короткометражки.

Призы конкурса полнометражных работ "Движение. Вперёд" распределились следующим образом:

Лучший сценарий: экранизация знаменитой пьесы Анны Яблонской "Язычники" - полнометражный дебют театрального режиссера Леры Сурковой, продюсерами которого выступили режиссеры Владимир и Александр Котт.

Лучшая женская роль: Нелли Попова - актриса киноверсии театральной постановки по пьесе Василия Сигарева "Гупешка" режиссёра Влада Фурмана ("Таинственная страсть").

Специальное упоминание жюри за "Лучший актёрский ансамбль": команда фильма "Язычники".

Лучшая мужская роль: Алексей Устинов - актёр, принимавший участие в конкурсе Пусанского фестиваля с якутской драмой "Костёр на ветру" дебютанта Дмитрия Давыдова.

Лучшая режиссура: режиссёр фильма "Костёр на ветру" Дмитрий Давыдов.

Специальное упоминание жюри за "Преданность профессии": Алексей Филимонов - актёр фильма "Амун".

Лучшая операторская работа: оператор экзистенциальной роуд-муви "Амун" Анар Аббасов, выпускник мастерской Алексея Учителя.

Специальный приз от губернатора Омской области достался картине "Костёр на ветру", а приз зрительских симпатий, который вручил депутат Госдумы Андрей Голушко, получил военный детектив производства студии "Ленфильм" "Три дня до весны" Александра Касаткина ("Слушая тишину", "Дочь").Работа будет представлена на кинофестивале в Каннах в августе.

Победителя конкурса веб-сериалов назвали ранее. Им стал житель Челябинска Алексей Алексеев с работой "Паранормалы".

Гран-при пятого "Движения" взяла психологическая драма "Нашла коса на камень" выпускницы Кельнской академии медиаискусств Ани Крайс.

Фильмом закрытия фестиваля станет сериал "Гоголь" канала "ТВ-3" и продюсерской компании "Среда", который впервые в российской практике выйдет в широкий кинотеатральный прокат.

Подробный репортаж с церемонии закрытия "Движения" читайте позже на нашем сайте.