Кино в Омске: время женщин

"Сфера" (16+)

Проект дистрибуционной компании MVK, которая ранее выпустила захватывающий фильм "Одиссея". Фильм снят по одноимённому мировому бестселлеру одного из ярких представителей "новой волны" американской литературы - Дэйва Эггерса. В центре сюжета - глобальная интернет-компания и её эксперимент, который призван перевернуть представления миллиардов людей о границах личной свободы, а также юная девушка, от которой зависит судьба всего человечества.

В главных ролях - одна из самых успешных молодых актрис современного кино Эмма Уотсон ("Гарри Поттер", "Ной", "Красавица и чудовище") и символ идеального сочетания интеллектуального и коммерческого начала в кино Том Хэнкс ("Зелёная миля", "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана"). За экранизацию "Сферы", которую пресса окрестила "книгой-пророчеством", взялись известные продюсеры Энтони Брегман и Гари Гоэцман ("Вечное сияние чистого разума", "Молчание ягнят", "Мамма MIA!").

Первая половина фильма напоминает улучшенную версию сериала "Силиконовая долина", а сама картина - американские горки со сломанным приводом. Как утверждают кинокритики, для драмы этот фильм слишком технологичен, а для фантастики - слишком реален. Но если вы хоть отчасти гик, то фильм стоит посмотреть, потому что он действительно достигает своей цели. После его просмотра действительно хочется ставить меньше хэштегов, не написать, а позвонить родному человеку. Одним словом, жить реальной жизнью, неотъемлемая часть которой, - всё тот же онлайн.

"Моя девушка - монстр" (18+)

Канадско-испанская англоязычная комедия с Энн Хатауэй ("Интерстеллар", "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды", "Отверженные") рассказывает про связь гигантского монстра, напавшего на Сеул, и потерявшей работу девушки Глории из Нью-Йорка. Ей приходится вернуться в родной городок в Нью-Джерси, где она встречает парня, с которым училась в младшей школе. Он знакомит её с друзьями и берёт официанткой в свой загибающийся бар. Тем временем в Сеуле появляется гигантское годзиллообразное чудовище, которое разрушает небоскрёбы, и Глория вдруг с ужасом понимает, что это чудовище - она.

"Моя девушка - монстр" снял Начо Вигалондо - испанская звезда коммерческого артхауса ("Временная петля", "Открытые окна", "Последняя искра жизни"). Как и всем предыдущим картинам режиссёра, фильму свойственна нешаблонная сюжетная завязка, развить которую, по мнению критиков, режиссёр в этот раз так и не смог. Впрочем, бессмысленность самого фильма не должна смущать, так как это и есть абсурдная комедия, или, как сейчас модно говорить, драмедия - драма на грани фола. Это как прошлогодний "Человек - швейцарский нож", только серьёзнее - фильм также не терпит ограниченности восприятия и скудости фантазии. И если у вас всё с этим в порядке, то фильм Начо Вигалондо, скорее всего, вам понравится. А если вы считаете, что управляющая на расстоянии годзиллой Энн Хэтэуэй - это "какой-то трэш", не стоит тратить на просмотр фильма своё время.

"Секретный агент" (+18)

Восемнадцать лет назад британский режиссёр Майкл Эптед ("Рождённые в СССР. Семилетние", "Дракула", "Покорители волн") поставил "бондовский" блокбастер "И целого мира мало". Судя по названию, "Секретный агент" тоже относится к шпионскому кино. В результате катастрофической ошибки агент ЦРУ, которую играет Нуми Рапас ("Шерлок Холмс: Игра теней", "Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая взрывала воздушные замки"), выдаёт секретные сведения, которыми завладевают террористы, и теперь ей нужно предотвратить теракт в Лондоне. Любопытно, что сценарий фильма был занесён в Чёрный список лучших нереализованных сценариев 2008 года.

Лента, сделанная в ключе цикла о Джеймсе Бонде, похожа на гибрид британского варианта сериала "Родина" и "Прямой и явной угрозы" с элементами "Миссия: невыполнима". Как боевик - драки, перестрелки и погони - "Секретный агент" сделан качественно, но по картинке он ничем не примечателен. Ставка в картине, видимо, сделана на звёзд. Актёрский состав действительно внушает уважение: Джон Малкович ("Подмена", "Империя Солнца", "Опасные связи"), Майкл Дуглас ("Пролетая над гнездом кукушки", "Без лица", "Роман с камнем"), Орландо Блум ("Властелин колец", "Пираты Карибского моря"). Даже для самого благожелательного зрителя это, скорее всего, будет одноразовое кино, которое перестаёт быть интересным, как только становится понятно, кто виноват. Но тем, кто всё-таки живет шпионскими историями, "Агента" не нужно обходить стороной.

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