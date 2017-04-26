Жюри омского "Движения": "Это фестиваль-бульон".

Накануне в Омске открылся юбилейный V Национальный кинофестиваль дебютов "Движение". Уже сегодня начнётся демонстрация фестивальных работ, она будет проходить на четырёх площадках: в Омском академическом театре драмы, в киноцентрах "Вавилон" и "Галактика", а также впервые в Омском цирке.

Конкурсная программа фестиваля состоит из нескольких блоков: программы полнометражных фильмов "Движение. Вперёд", демонстрирующей дебюты молодых кинематографистов, "Движение. Жизнь", в рамках которого будет представлено неигровое кино, и "Движение. Начало" - программа короткого метра.

Жюри конкурса полнометражных фильмов в этом году возглавит режиссёр Алексей Попогребский, короткометражные работы оценит жюри под руководством продюсера Сабины Еремеевой, а документальный конкурс будет судить жюри, которое возглавит режиссёр Алексей Федорченко. Что ждут от фестиваля и молодых дебютантах, члены жюри рассказали "Омск Здесь".

Сабина Еремеева ("Марс" режиссёра Анны Меликян, "Манга" Петра Хазизова, "Ты да я, да мы с тобой" Александра Велединского и "Никто не знает про секс" Алексея Гордеева):

- "Движение" становится некой Меккой для молодых. Мне посчастливилось быть на первом фестивале. Тогда я получила настоящее наслаждение, и не только потому, что я получила приз фестиваля (Сабина Еремеева получила специальный приз "Молодому продюсеру" - прим. ред.). В этом году я практически сама предложила свою кандидатуру в жюри, поскольку здесь я могу встретить молодые таланты, и та атмосфера, которая присутствует в Омске на фестивале "Движение", заставляет стремиться сюда. Приехала ещё за режиссёрами, с которыми можно запустить полный метр. Это основная цель. Как раз на первом "Движении" я и обратила внимание на Сашу Горчилина, которого знала как актёра, но обратила на него внимание как на режиссёра. И пару дней назад мы закончили проект "Кислота", который снимало практически всё поколение "Движения".

Алексей Попогребский ("Мимоход", "Хитрая лягушка", "Коктебель", "Судебная колонка", "Как я провёл этим летом", Bloodrop, "Оптимисты"):

- Я приехал с корыстным интересом, чисто режиссёрским. Чтобы посмотреть, что такого сегодня делают молодые режиссёры, чтобы потом можно было втихую украсть (улыбается). Хочется видеть от молодых режиссёров риск и энергию, увидеть даже не то, что можно украсть, а то, что взбодрит. Появилось и второе измерение моего корыстного интереса. Я третий год курирую режиссёрскую программу в Московской школе кино, выпускаю молодых режиссёров, и хочу посмотреть, что происходит у нас в этой среде, что снимают выпускники других школ, какие полнометражные работы делают. Казалось бы, каждый год я выпускаю 15 студентов, и вожу себе конкурентов. На самом деле мы добавляем калории в тот бульон, в котором мы варимся. Нужно, чтобы была здоровая конкурентная среда. Я хочу посмотреть, что есть нового в молодом дебютном кино.

Алексей Федорченко ("Шошо", "Овсянки", "Хроноглаз", "Небесные жёны луговых мари", "Ангелы революции"):

- Сейчас есть перспектива. Появилось очень много школ кино и режиссёров сразу первого уровня. В документальном кино всегда больше открытий, на мой взгляд, потому что жизнь разнообразна, и можно придумать то, что прожить невозможно. Всегда документальное кино стоит для меня на первом месте. Его интереснее смотреть. Я специально не смотрел программу фестиваля, чтобы для меня это всё было сюрпризом. Так получилось, что два года я вообще мало смотрел кино и хочу сейчас подзарядиться нашим молодым и наглым кино. Город, где есть фестивали, развивается быстрее. Это бульон, который рождает креативных людей и не только в кинематографе.