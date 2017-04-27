Александра Цекало не впечатлили участники омского фестиваля "Движение"

В Омске проходит пятый Национальный кинофестиваль дебютов "Движение" - ежегодный смотр молодого российского кино. До конца недели в кинотеатрах города омичам будет представлено более 30 фильмов, большая часть которых, - дебютные работы молодых режиссёров. Впервые в этом году совместно с продюсерской компанией "Среда" Александра Цекало проводился отбор работ на конкурс веб-сериалов.

Право выступить перед профессионалами и экспертами завоевали восемь сценариев в числе которых в основном работы жителей столиц, и только одна - представителя Урала. ﻿Это фильмы "Кому на Руси жить хорошо" (Москва), "На Марс!" (Санкт-Петербург), "Нет пути обратно" (Москва), "Реально" (Москва), "Паранормалы" (Челябинск), "Подвиг" (Москва), "Хроники параноика" (Москва), "Японские легенды" (Москва).

Поездка Александра Цекало в Омск сорвалась в последний момент, поэтому он выступил перед участниками в формате видеообращения, отметив, что "все сценарии оставляют желать лучшего":

Пришло более 150 заявок. Мы все просмотрели. И как это ни прискорбно звучит, мы решили не определять победителя в этом году. Это не хорошо и не плохо. Просто те сценарии, которые пришли, оставляют желать лучшего. Но поскольку работа была проведена, мы решили отметить дипломом за "Лучшую пробу пера" сценария Алексея Алексеева из Челябинска. И если ему это будет нужно, компания "Среда" продолжит работу над этим сценарием, и, возможно, в обозримом будущем этот веб-сериал вы сможете увидеть в недрах интернета.

Алексей Алексеев

- Это сериал о группе молодых людей, которые пытаются снять доказательства существования паранормальных явлений. Их лидер - бывший журналист челябинского телевидения, который слепо верит во всё сверхъестественное. После того как его увольняют, он хочет снять передачу, которая оправдает его в глазах коллег, и над ними перестанут смеяться. Программа, естественно, проваливается, но ролик неожиданно становится хитом интернета, и вся команда продолжает свои съёмки, - рассказал "Омск Здесь" один из создателей "Паранормалов" Алексей Алексеев. - Замысел на самом деле очень прост: люди верят в существование сверхъестественного, а я не верю, мне кажется, это дико смешным, что к каким-то мифическим вещам люди относятся серьёзно, поэтому мы решили создать такой веб-сериал. Ну по крайней мере, идея веб-сериала акцентирована на этом. На всей юмористической составляющей потустороннего мира, который никто не видел, но все верят.

- В веб-сериалах два главных жанра: смешно и страшно. В данном случае здесь и страшно, и смешно, и хорошо, чтобы это было на нашем рынке, - отметила куратор конкурса, креативный продюсер, редактор, организатор и куратор питчинга на ОРКФ "Кинотавр", программный директор образовательного центра "Культбюро" Анна Гудкова.

Напомним, 25 апреля в Омске открылся юбилейный V Национальный кинофестиваль дебютов "Движение". Демонстрация фестивальных работ будет проходить на четырёх площадках: в Омском академическом театре драмы, в киноцентрах "Вавилон" и "Галактика", а также впервые в Омском цирке.

Фото: Илья Петров