Биатлонистка Романова оспаривает в Лозанне свою дисквалификацию
Спорт  •  ИА «Омск Здесь»  6 декабря 2017, 17:38, последнее обновление 6 декабря 2017, 17:40  •  печать

Биатлонистка Романова оспаривает в Лозанне свою дисквалификацию

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Яна Романова в числе 22 российских спортсменов подала апелляцию в Международный спортивный суд на решение МОК о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх.

Накануне Международный спортивный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал 22-й иск от российских спортсменов на решения дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении от Олимпийских игр. Напомним, в конце ноября МОК объявила о лишении омички Яны Романовой серебряной медали Игр-2014 и ее пожизненной дисквалификации. Такое решение было принято по результатам расследования антидопинговой комиссии Дениса Освальда.

Как сообщает пресс-служба CAS, помимо Романовой апелляцию подали бобслеисты Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарёв, Эльвир Хузин, Ольга Стульнева, скелетонисты Мария Орлова, Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, биатлонистка Ольга Вилухина, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова и конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев. Всех этих спортсменов обвинили в нарушении антидопонговых правил на сочинской Олимпиаде-2014, их результаты были аннулированы МОК.

Добавим, что Яна Романова заявила о завершении карьеры в 2015 году.

Фото: Союз биатлонистов России

Теги  •  #дисквалификация #допинг #Олимпиада #Яна Романова

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