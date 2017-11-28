Омичка Яна Романова лишена медали Олимпиады и дисквалифицирована пожизненно
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 28 ноября 2017, 09:24, последнее обновление 28 ноября 2017, 12:17  •  печать

Омичка Яна Романова лишена медали Олимпиады и дисквалифицирована пожизненно

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Закончившая в 2015 году профессиональную карьеру биатлонистка, признана виновной в нарушении антидопингового законодательства.

Международный олимпийский комитет объявил о дисквалификации ещё пятерых российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх - 2014 в Сочи. По результатам расследования комиссии Дениса Освальда, виновными в нарушении антидопинговых правил признаны скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло, биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина. Их сочинские результаты аннулированы, атлетам пожизненно запрещено выступать на Олимпиадах.

Напомним, что омичка Яна Романова в Сочи стала обладателем серебряной медали в женской эстафете. В личных соревнованиях выпускница СибГУФК заняла 18-е место в спринте, 23-е в пасьюте и 52-е в индивидуальной гонке.

Фото: SportObzor.Ru

Теги  •  #биатлон #дисквалификация #Олимпиада #Яна Романова

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Комментарии
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Злата Маркова  •  28 ноября 2017, 15:18

Не верю во все эти нарушения наших спортсменов. Это политика вмешивается в спорт, из-за нее все эти скандалы с допингом.

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Мартин Калинин  •  28 ноября 2017, 11:44

Как-то поздно спохватились, почему только наших спортсменов через 3 года лишают медалей

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Игорь Х  •  28 ноября 2017, 11:44

Интересно, любители мельдония всерьез рассчитывали, что афера не раскроется?

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Андрей Жадаев  •  28 ноября 2017, 11:12

Приостановить надо членство в МОК. ПАСЕ три года ерепенились и уже взадпятки берут- без российских взносов кушать нечего. Так и МОК- к следующей олимпиаде оголодает.

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