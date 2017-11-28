Омичка Яна Романова лишена медали Олимпиады и дисквалифицирована пожизненно

Закончившая в 2015 году профессиональную карьеру биатлонистка, признана виновной в нарушении антидопингового законодательства.

Международный олимпийский комитет объявил о дисквалификации ещё пятерых российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх - 2014 в Сочи. По результатам расследования комиссии Дениса Освальда, виновными в нарушении антидопинговых правил признаны скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло, биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина. Их сочинские результаты аннулированы, атлетам пожизненно запрещено выступать на Олимпиадах.

Напомним, что омичка Яна Романова в Сочи стала обладателем серебряной медали в женской эстафете. В личных соревнованиях выпускница СибГУФК заняла 18-е место в спринте, 23-е в пасьюте и 52-е в индивидуальной гонке.

Фото: SportObzor.Ru