Омичка Яна Романова лишена медали Олимпиады и дисквалифицирована пожизненно

Международный олимпийский комитет объявил о дисквалификации ещё пятерых российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх - 2014 в Сочи. По результатам расследования комиссии Дениса Освальда, виновными в нарушении антидопинговых правил признаны скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло, биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина. Их сочинские результаты аннулированы, атлетам пожизненно запрещено выступать на Олимпиадах.
Напомним, что омичка Яна Романова в Сочи стала обладателем серебряной медали в женской эстафете. В личных соревнованиях выпускница СибГУФК заняла 18-е место в спринте, 23-е в пасьюте и 52-е в индивидуальной гонке.
Фото: SportObzor.Ru
Не верю во все эти нарушения наших спортсменов. Это политика вмешивается в спорт, из-за нее все эти скандалы с допингом.
Как-то поздно спохватились, почему только наших спортсменов через 3 года лишают медалей
Интересно, любители мельдония всерьез рассчитывали, что афера не раскроется?
Приостановить надо членство в МОК. ПАСЕ три года ерепенились и уже взадпятки берут- без российских взносов кушать нечего. Так и МОК- к следующей олимпиаде оголодает.