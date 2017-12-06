Вчера вечером стало известно решение Международного Олимпийского комитета об участии российских спортсменов в Олимпийских играх - 2018. Лишь некоторым олимпийцам будет позволено соревноваться под нейтральным флагом, сборной России на играх не будет. Флаг своей страны нашим участникам разрешат пронести лишь на закрытии Олимпиады. Свой комментарий по этому поводу озвучил первый заместитель министра спорта Омской области Андрей Хромов:

- Принятое решение - сложное, спорное. Сейчас нужно выждать время. Думаю, скоро состоится заседание ОКР, на котором и примут взвешенное решение об участии либо неучастии россиян в Олимпиаде.

Хромов отмечает, что Россия безукоризненно выполняла все требования МОК, когда в адрес ее спортсменов прозвучали подозрения в нарушениях антидопинговых правил. При этом к нашим спортсменам принимались все меры по профилактике нарушений. По мнению замминистра, решение МОК - это попытка "расколоть нас изнутри". Что касается трех омских атлетов, которые могли бы выступать на Олимпиаде в Пхенчхане - это конькобежка Ольга Граф и шорт-трекисты Татьяна Бородулина и Павел Ситников - то Андрей Хромов считает, что они должны соревноваться под российским флагом.

Конькобежка Татьяна Бородулина ждет решения сверху.

- Пока рано делать какие-то выводы и о чем-то говорить, ведь новость о решении МОК пришла только вчера, - высказала свое мнение корреспонденту "Омск Здесь" спортсменка из Омска. - Естественно, если на государственном уровне решат, что мы должны выступать под флагом олимпийского движения, мы поедем и выступим. Но пока рано об этом говорить.

Омская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр в Рио Вера Бирюкова высказала свое мнение по поводу решения МОК в популярной социальной сети:

- Не верится в абсурдность ситуации с российскими спортсменами. Как спортсмен-олимпиец я знаю, что сейчас испытывают наши ребята, которые годами шли к своей цели, жертвуя очень многим ради своей заветной мечты. Больно! Бесчеловечно! Непонятно! Сейчас никакие слова не помогут заглушить ту боль, которая в сердцах наших спортсменов, и не дай Бог ощутить ЭТО когда-нибудь тем людям, которые принимают подобные решения. Это состояние - ужасно. Это наша жизнь, наши цели и мечты. И просто так разбить несколько лет жизни - это по крайней мере бесчеловечно.

Паралимпиец Александр Кузюков, который из-за допинговых скандалов попал в аналогичную ситуацию и не смог принять участие в Паралимпийских играх в Рио, категоричен:

- Наша сборная в плане допинга является самой чистой командой из всех. Сегодня во всех спортивных учебных учреждениях России есть курс "Антидопинг", с командами всех видов спорта проводят лекции, обучение на эту тему. Спортсменов контролируют, объясняют и даже запугивают - допинг для нас неприемлем! И все спортсмены строго соблюдают указанные правила, - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" Александр Кузюков.

По его мнению, решение МОК далеко от спорта и имеет только политическую подоплеку. Он уверен, что в советское время наша страна бойкотировала бы Олимпиаду, сегодня же отношение лояльнее, и атлетам дают возможность осуществить главную цель каждого спортсмена - участвовать в олимпийских играх. "Я приму любое решение - и ехать на Олимпиаду, и бойкотировать, - говорит спортсмен, - но уверен, что России надо создавать и развивать альтернативные игры, приглашая на них именитых спортсменов со всего мира. А нашим спортсменам нужно не отчаиваться, развиваться и тренировать подрастающее поколение".