Омская биатлонистка Романова готова выбросить олимпийскую медаль

"Омск Здесь" уже писал, что вчера Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил пятерых российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и аннулировал их результаты, показанные на соревнованиях в Сочи. Напомним, в их числе оказалась омская биатлонистка Яна Романова, завоевавшая серебряную медаль на Олимпиаде-2014. Спортсменка заявила, что будет оспаривать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Если мы не добьемся справедливого решения, я скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее МОК, - цитирует ТАСС Яну Романову.
Как сообщает издание, омичка никогда не вернет медаль МОК, потому что такое решение было принято без доказательств. По словам Романовой, она много раз проходила процедуру допинг-контроля, проводимую WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и РУСАДА (Российское антидопинговое агентство). Однако МОК решили, что спортсмены нарушали антидопинговые правила в Сочи. Биатлонистка подчеркнула, что собирается и дальше показывать свою медаль юным спортсменам и рассказывать о нелегком, но интересном пути к победе.
Фото: Союз биатлонистов России
Молодец
Уверен, что наши спортсмены ни в чем не виноваты, это все политика. Руководители страны должны защитить спортсменов от произвола.
Выбрасывать медаль не нужно, но и возвращать ее МОК тоже не следует. Нужно до последнего бороться за свою правоту.
Заполитизированные решения в отношение наших спортсменов уже надоели и вызывают одно раздражение. Ничего не возвращать и стоять на своём, бездоказательные выводы и обвинения должны иметь аналогичную реакцию.
Нужно бороться до последнего, за заслуженную медаль и приложенные к этому усилия, уверена, Яна сумеет доказать и отстоять свою непричастность к допингу.
Это настоящая травля российских спортсменов, все делается для того, чтобы не допустить сборную к следующей олимпиаде. А спортсменам респект за мужество и стойкость.