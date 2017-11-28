Омская биатлонистка Романова готова выбросить олимпийскую медаль
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 28 ноября 2017, 15:19, последнее обновление 28 ноября 2017, 16:10  •  печать

Омская биатлонистка Романова готова выбросить олимпийскую медаль

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Омская биатлонистка Яна Романова заявила, что скорее выбросит серебряную медаль Олимпийских игр в Сочи, чем отдаст ее МОК, если не сумеет доказать свою невиновность.

"Омск Здесь" уже писал, что вчера Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил пятерых российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и аннулировал их результаты, показанные на соревнованиях в Сочи. Напомним, в их числе оказалась омская биатлонистка Яна Романова, завоевавшая серебряную медаль на Олимпиаде-2014. Спортсменка заявила, что будет оспаривать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Если мы не добьемся справедливого решения, я скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее МОК, - цитирует ТАСС Яну Романову.

Как сообщает издание, омичка никогда не вернет медаль МОК, потому что такое решение было принято без доказательств. По словам Романовой, она много раз проходила процедуру допинг-контроля, проводимую WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и РУСАДА (Российское антидопинговое агентство). Однако МОК решили, что спортсмены нарушали антидопинговые правила в Сочи. Биатлонистка подчеркнула, что собирается и дальше показывать свою медаль юным спортсменам и рассказывать о нелегком, но интересном пути к победе.

Фото: Союз биатлонистов России

Теги  •  #биатлон #дисквалификация #Олимпиада #Яна Романова

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Комментарии
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Дмитрий Сибирь  •  28 ноября 2017, 23:31

Молодец

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Виктор Монин  •  28 ноября 2017, 19:05

Уверен, что наши спортсмены ни в чем не виноваты, это все политика. Руководители страны должны защитить спортсменов от произвола.

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Евгений Ронин  •  28 ноября 2017, 17:49

Выбрасывать медаль не нужно, но и возвращать ее МОК тоже не следует. Нужно до последнего бороться за свою правоту.

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Таисия Петрова  •  28 ноября 2017, 17:08

Заполитизированные решения в отношение наших спортсменов уже надоели и вызывают одно раздражение. Ничего не возвращать и стоять на своём, бездоказательные выводы и обвинения должны иметь аналогичную реакцию.

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Ирина Новикова  •  28 ноября 2017, 17:05

Нужно бороться до последнего, за заслуженную медаль и приложенные к этому усилия, уверена, Яна сумеет доказать и отстоять свою непричастность к допингу. 

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Алёна Ярошевич  •  28 ноября 2017, 17:03

Это настоящая травля российских спортсменов, все делается для того, чтобы не допустить сборную к следующей олимпиаде. А спортсменам респект за мужество и стойкость.

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