Омская биатлонистка Романова готова выбросить олимпийскую медаль

Омская биатлонистка Яна Романова заявила, что скорее выбросит серебряную медаль Олимпийских игр в Сочи, чем отдаст ее МОК, если не сумеет доказать свою невиновность.

"Омск Здесь" уже писал, что вчера Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил пятерых российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и аннулировал их результаты, показанные на соревнованиях в Сочи. Напомним, в их числе оказалась омская биатлонистка Яна Романова, завоевавшая серебряную медаль на Олимпиаде-2014. Спортсменка заявила, что будет оспаривать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Если мы не добьемся справедливого решения, я скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее МОК, - цитирует ТАСС Яну Романову.

Как сообщает издание, омичка никогда не вернет медаль МОК, потому что такое решение было принято без доказательств. По словам Романовой, она много раз проходила процедуру допинг-контроля, проводимую WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и РУСАДА (Российское антидопинговое агентство). Однако МОК решили, что спортсмены нарушали антидопинговые правила в Сочи. Биатлонистка подчеркнула, что собирается и дальше показывать свою медаль юным спортсменам и рассказывать о нелегком, но интересном пути к победе.

Фото: Союз биатлонистов России