Омский "Авангард" на домашнем льду разгромил "Локомотив"

Омский "Авангард" сумел отойти от прошлой нервной игры с питерским СКА и сегодня явно был в ударе. На "Арене Омск" завершился матч между омскими "ястребами" и ярославским "Локомотивом". Итог игры – 1:6 в пользу омской команды. Добавим, её исход во многом решила игра в неравных составах. Большинство шайб "Авангард" забросил численно превышая соперника.

Омичи набрали три очка и переместились на четвёртую строчку в Восточной конференции. Подробный отчёт о матче читайте в нашем материале.

Следующая игра состоится 25 сентября с принципиальным соперником – московским "Динамо".