Омский "Авангард" на домашнем льду разгромил "Локомотив"
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 23 сентября 2017, 19:29, последнее обновление 23 сентября 2017, 21:30  •  печать

Омский "Авангард" на домашнем льду разгромил "Локомотив"

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Железнодорожники проиграли с разгромным счётом 1:6.

Омский "Авангард" сумел отойти от прошлой нервной игры с питерским СКА и сегодня явно был в ударе. На "Арене Омск" завершился матч между омскими "ястребами" и ярославским "Локомотивом". Итог игры – 1:6 в пользу омской команды. Добавим, её исход во многом решила игра в неравных составах. Большинство шайб "Авангард" забросил численно превышая соперника.

Омичи набрали три очка и переместились на четвёртую строчку в Восточной конференции. Подробный отчёт о матче читайте в нашем материале.

Следующая игра состоится 25 сентября с принципиальным соперником – московским "Динамо".

Теги  •  #Арена Омск #Локомотив (Ярославль) #ХК Авангард

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  23 сентября 2017, 20:35

Молодцы ребята, задали жару, ловить волну победы и таких же результатов в дальнейших встречах с соперниками!

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Алекс   •  23 сентября 2017, 20:03

Наверное, наших игроков разозлило поражение в прошлой игре против СКА и они отыгрались на "Локомотиве".

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