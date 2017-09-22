Губернатор Омской области возмутился "грязным" судейством матча "Авангарда"

Матч между омским "Авангардом" и санкт-петербургским СКА прошёл вчера, 21 сентября, на "Арене Омск". Эксперты называли его главным матчем недели в чемпионате КХЛ. Схватка действительно получилась напряжённой. СКА победил со счётом 3:1 и продлил свою беспроигрышную серию в этом сезоне до 13 матчей.
Однако болельщики омского клуба остались недовольны судейством в матче: "Авангард" заработал в общей сложности 33 минуты штрафного времени, тогда как их питерские оппоненты всего 4 минуты. К тому же две из трёх шайб СКА забил играя в большинстве. В знак протеста болельщики бросали на лёд мусор и скандировали оскорбления в адрес судей.
Сегодня утром к критике судей подключился губернатор Омской области Виктор Назаров. В своём Instagram он разместил фотографию с матча, в которой поддержал "Авангард" и назвал судейство в матче "грязным и отвратительным".
Такого грязного и отвратительного судейства, как на вчерашнем матче, я не видел никогда. Но несмотря на это "Авангард" не опустил руки, наша команда продолжала играть до последнего. Ребята, вы лучшие! Я в вас верю! А руководству КХЛ давно пора обратить внимание на то, что происходит в судействе #авангард #омск #хоккей
В немногочисленных комментариях болельщики поддерживают позицию губернатора, однако называют "колхозом" поведение болельщиков, которые закидали лёд мусором.
Отметим, что президент хоккейного клуба "Авангард" называл судейство в матче "безупречным".
"Именно судьи подарили омским болельщикам великолепный хоккей, за что люди их и отблагодарили. Судьям нужно поаплодировать. Благодаря им состоялась такая замечательная игра двух таких мощных, классных, добротных команд. Хоккей был великолепный!" - заявил он корреспонденту "Матч ТВ".
Судьи принимали неоднозначные решения. Возможно, не выдержали накала страстей в матче.