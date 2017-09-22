Губернатор Омской области возмутился "грязным" судейством матча "Авангарда"
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 10:39, последнее обновление 22 сентября 2017, 10:44  •  печать

Губернатор Омской области возмутился "грязным" судейством матча "Авангарда"

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Губернатор Омской области Виктор Назаров опубликовал в своём Instagram запись с критикой судейства в матче "Авангард" - СКА.

Матч между омским "Авангардом" и санкт-петербургским СКА прошёл вчера, 21 сентября, на "Арене Омск". Эксперты называли его главным матчем недели в чемпионате КХЛ. Схватка действительно получилась напряжённой. СКА победил со счётом 3:1 и продлил свою беспроигрышную серию в этом сезоне до 13 матчей.

Однако болельщики омского клуба остались недовольны судейством в матче: "Авангард" заработал в общей сложности 33 минуты штрафного времени, тогда как их питерские оппоненты всего 4 минуты. К тому же две из трёх шайб СКА забил играя в большинстве. В знак протеста болельщики бросали на лёд мусор и скандировали оскорбления в адрес судей.

Сегодня утром к критике судей подключился губернатор Омской области Виктор Назаров. В своём Instagram он разместил фотографию с матча, в которой поддержал "Авангард" и назвал судейство в матче "грязным и отвратительным".

В немногочисленных комментариях болельщики поддерживают позицию губернатора, однако называют "колхозом" поведение болельщиков, которые закидали лёд мусором.

Отметим, что президент хоккейного клуба "Авангард" называл судейство в матче "безупречным".

"Именно судьи подарили омским болельщикам великолепный хоккей, за что люди их и отблагодарили. Судьям нужно поаплодировать. Благодаря им состоялась такая замечательная игра двух таких мощных, классных, добротных команд. Хоккей был великолепный!" - заявил он корреспонденту "Матч ТВ".

Теги  •  #Виктор Назаров #КХЛ #ХК Авангард #хоккей

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  22 сентября 2017, 10:54

Судьи принимали неоднозначные решения. Возможно, не выдержали накала страстей в матче.

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