Губернатор Омской области возмутился "грязным" судейством матча "Авангарда"

Матч между омским "Авангардом" и санкт-петербургским СКА прошёл вчера, 21 сентября, на "Арене Омск". Эксперты называли его главным матчем недели в чемпионате КХЛ. Схватка действительно получилась напряжённой. СКА победил со счётом 3:1 и продлил свою беспроигрышную серию в этом сезоне до 13 матчей.

Однако болельщики омского клуба остались недовольны судейством в матче: "Авангард" заработал в общей сложности 33 минуты штрафного времени, тогда как их питерские оппоненты всего 4 минуты. К тому же две из трёх шайб СКА забил играя в большинстве. В знак протеста болельщики бросали на лёд мусор и скандировали оскорбления в адрес судей.

Сегодня утром к критике судей подключился губернатор Омской области Виктор Назаров. В своём Instagram он разместил фотографию с матча, в которой поддержал "Авангард" и назвал судейство в матче "грязным и отвратительным".

В немногочисленных комментариях болельщики поддерживают позицию губернатора, однако называют "колхозом" поведение болельщиков, которые закидали лёд мусором.

Отметим, что президент хоккейного клуба "Авангард" называл судейство в матче "безупречным".

"Именно судьи подарили омским болельщикам великолепный хоккей, за что люди их и отблагодарили. Судьям нужно поаплодировать. Благодаря им состоялась такая замечательная игра двух таких мощных, классных, добротных команд. Хоккей был великолепный!" - заявил он корреспонденту "Матч ТВ".