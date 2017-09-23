КХЛ признала ошибку судей в матче омского "Авангарда" с питерским СКА
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 23 сентября 2017, 11:42, последнее обновление 23 сентября 2017, 11:48  •  печать

КХЛ признала ошибку судей в матче омского "Авангарда" с питерским СКА

Автор:

Руководитель департамента судейства КХЛ обнаружил ошибку арбитров в одном из четырёх спорных эпизодов матча между СКА и "Авангардом". 

По просьбе омского хоккейного клуба глава департамента судейства Континентальной хоккейной лиги Алексей Горский проанализировал четыре эпизода поединка между питерским СКА и омским "Авангардом", который состоялся 21 сентября. В одном из них представитель КХЛ обнаружил судейскую ошибку.

- На 25-й минуте в средней зоне Николай Прохоркин сбивает Петра Хохрякова. Надо признать ,что судьи пропустили нарушение со стороны Прохоркина, здесь подножка, нужно было выписывать малый штраф. "Авангард" прав, судьям послано видео с разъяснением данного эпизода и указанием на ошибку, - цитирует Алексея Горского пресс-служба КХЛ.

В других трёх эпизодах представитель КХЛ ошибок не обнаружил. Напомним, после одногоиз них хоккеист "Авангарда" Александр Осипов получил штраф до конца матча, а впоследствии дисквалификацию на две игры.

Отметим, что многие болельщики "Авангарда" остались недовольны судейством в матче. "Авангард" заработал в общей сложности 33 минуты штрафного времени, тогда как их питерские оппоненты всего 4 минуты. К тому же две из трёх шайб СКА забил, играя в большинстве. В знак протеста болельщики бросали на лёд мусор и скандировали оскорбления в адрес рефери.

На следующий день к критике судей подключился и губернатор Омской области Виктор Назаров. В своём Instagram он разместил фотографию с матча, в которой поддержал "Авангард" и назвал судейство в матче "грязным и отвратительным".

Теги  •  #видео #КХЛ #матч #судья #ХК Авангард #хоккей

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Евгений Ронин  •  23 сентября 2017, 14:00

Только один из четырех? Да можно было больше эпизодов выставить, но эти-то явно были отобраны не просто так.

Ответить
Игорь Х  •  23 сентября 2017, 12:40

И что дает это признание? Разве "ошибочные" судьи отстранены от судейства?

Ответить
Последние новости
У омича в день рождения друг угнал машину  •  сегодня, 13:11  •   2
В Омской области выпал первый снег  •  сегодня, 12:03  •   3  •  
Омичи не будут служить в горячих точках  •  вчера, 22:15  •   5
В Омских колониях больше не боятся африканской чумы свиней  •  вчера, 19:36
По центру Омска гуляла избушка на курьих ножках  •  вчера, 17:39  •   2  •  
"Омскэлектро" погасит долги за уличное освещение в течение недели  •  вчера, 17:24  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400