КХЛ признала ошибку судей в матче омского "Авангарда" с питерским СКА

Руководитель департамента судейства КХЛ обнаружил ошибку арбитров в одном из четырёх спорных эпизодов матча между СКА и "Авангардом".

По просьбе омского хоккейного клуба глава департамента судейства Континентальной хоккейной лиги Алексей Горский проанализировал четыре эпизода поединка между питерским СКА и омским "Авангардом", который состоялся 21 сентября. В одном из них представитель КХЛ обнаружил судейскую ошибку.

- На 25-й минуте в средней зоне Николай Прохоркин сбивает Петра Хохрякова. Надо признать ,что судьи пропустили нарушение со стороны Прохоркина, здесь подножка, нужно было выписывать малый штраф. "Авангард" прав, судьям послано видео с разъяснением данного эпизода и указанием на ошибку, - цитирует Алексея Горского пресс-служба КХЛ.

В других трёх эпизодах представитель КХЛ ошибок не обнаружил. Напомним, после одногоиз них хоккеист "Авангарда" Александр Осипов получил штраф до конца матча, а впоследствии дисквалификацию на две игры.

Отметим, что многие болельщики "Авангарда" остались недовольны судейством в матче. "Авангард" заработал в общей сложности 33 минуты штрафного времени, тогда как их питерские оппоненты всего 4 минуты. К тому же две из трёх шайб СКА забил, играя в большинстве. В знак протеста болельщики бросали на лёд мусор и скандировали оскорбления в адрес рефери.

На следующий день к критике судей подключился и губернатор Омской области Виктор Назаров. В своём Instagram он разместил фотографию с матча, в которой поддержал "Авангард" и назвал судейство в матче "грязным и отвратительным".