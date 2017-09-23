"Авангард" - "Локомотив". Обзор матча

Семь лет длится победная серия "ястребов" в омских матчах против железнодорожников. Один из самых сильных клубов Запада не может выиграть на "Арене Омск" с 2010 года. Не стал исключением и сегодняшний поединок. Уже в стартовом периоде хозяева сделали весомую заявку на продолжение уникальной серии. Счёт в игре был открыт на 44-й секунде после того, как капитан "Авангарда" Евгений Медведев вошёл в чужую зону, точным пасом нашёл спешившего на подмогу со скамейки запасных Семёна Кошелева, который мастерски разобрался с защитниками и вратарём ярославцев – 1:0. На 13-й минуте Кирилл Семёнов идеальным по точности кистевым броском в верхний угол удвоил преимущество своей команды.

Во втором периоде "Локомотив", сделал всё возможное для того, чтобы уйти от поражения, более чем втрое перебросав своих оппонентов. В пятнадцати случаях на пути шайбы вставал уверенно отыгравший Доминик Фурх, но в одном эпизоде ему не удалось выручить своих партнёров. Отличился обладатель Кубка Стэнли 2009 года в составе "Питтсбурга" Максим Тальбо, реализовавший выход "один в ноль" – 2:1. В концовке второго игрового отрезка омичи впервые в матче получили возможность поиграть в большинстве, причём в комфортном формате – "четыре на три". Вышедший на реализацию квартет Мартынов-Семёнов-Петерссон-Кугрышев успешно справился со своей задачей. Автором гола стал Дмитрий Кугрышев, мощно выстреливший в ближний угол ворот Алексея Мурыгина.

В заключительной двадцатиминутке борьбы не получилось. Поймавшие кураж "красно-бело-чёрные" ещё трижды наказали противника за недисциплинированность. Любопытно, что на первые роли в большинстве вышли игроки обороны, "молчавшие" (за исключением Максима Березина) с начала сезона. Сначала достиг цели мощный щелчок Виталия Меньшикова, а затем 55-й номер хозяев Егор Мартынов за 55 секунд оформил дубль – 6:1. Эта победа позволила "ястребам" подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы Востока.

Свой следующий поединок в первенстве КХЛ "Авангард" проведёт дома 25 сентября против московского "Динамо".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2017–2018. Матч № 167. 23 сентября. Омск. МСК "Арена Омск". 7970 зрителей.

Авангард (Омская область) – Локомотив (Ярославль) – 6:1 (2:0, 1:1, 3:0).

1:0 – Кошелев (Фисенко, Медведев) - 00:44.

2:0 – Семёнов (Петерссон, Эверберг) - 12:24.

2:1 – Тальбо (Кронвалль) - 27:41.

3:1 – Кугрышев (Мартынов) - 39:28 (бол.).

4:1 – Меньшиков (Лемтюгов, Медведев) - 45:10 (бол.).

5:1 – Мартынов (Михеев, Густафссон) - 52:49 (бол.).

6:1 – Мартынов (Густафссон, Семёнов) - 53:44 (бол.).

Вратари: Фурх – Мурыгин.

Броски: 25 (7-5-13) – 34 (10-16-8).

Штраф: 10 (2-8-0) – 14 (0-6-8).

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Фото: Илья Петров.