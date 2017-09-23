Баскетболистки "Нефтяника" померились силами с четырёхкратными чемпионами Евролиги

Соперником "бордовых" в первом матче сезона стал один из самых титулованных клубов Европы. Главные успехи "Спарты" пришлись на конец предыдущего десятилетия, когда подмосковные баскетболистки четырежды подряд (2007 – 2010) выигрывали главный клубный турнир Старого Света и по два раза побеждали в Суперкубке Европы и чемпионате России. В последние годы команда существенно омолодилась (средний возраст коллектива в настоящее время – 22,2 года), но по-прежнему представляет собой грозную силу, особенно учитывая наличие в составе такого опытного капитана, как Ирина Осипова.

В отличие от прошлогодней встречи с другим представителем Премьер-лиги "Надеждой" из Оренбурга, на этот раз омичкам удалось оказать вполне серьёзное сопротивление. Будь хозяйки паркета поудачливее в ключевых моментах, они вполне могли побороться на выход в четвертьфинал Кубка России. Даже уступая сопернику в классе и в росте, дружина Елены Лазуткиной выглядела вполне достойно. Уступив в первой половине со счётом 27:40, "Нефтяник" переломил ход игры и выиграл её вторую часть. Отличную форму на старте сезона продемонстрировала Мария Матвиенко, настрелявшая в итоге 20 очков. Высоким процентом попаданий отметилась разыгрывающая Елена Мишкарёва, не забывавшая и умело дирижировать своими партнёрами. Вдвойне приятно, что не затерялись на площадке вчерашние юниоры – Софья Дереча и Виктория Корсакова, впервые противостоящие оппонентам столь серьёзного уровня.

- Сказался опыт нашей команды, всё-таки есть разница между лигами, - приводит официальный сайт омского клуба слова трёхкратной чемпионки Европы в составе сборной России Ирины Осиповой. - На самом деле мы не ожидали, что будет такая борьба. Омские девчонки молодцы. Вот я точно не ожидала, что будет так тяжело. У "Нефтяника" команда приличного уровня, они смогли бы играть в Премьер-лиге. Больше всего неудобства доставила их настойчивость и настырность. Не ожидали, что они будут такие жёсткие и быстрые. Думаю, для популяризации баскетбола такие матчи очень важны. Очень надеюсь, что на баскетбол будут ходить ещё больше болельщиков.

Стартовые игры розыгрыша Суперлиги "Нефтяник" проведёт дома 14 и 15 октября. Соперником наших девушек станет "Ника" из Сыктывкара.

Кубок России по баскетболу среди женских команд. 1/8 финала. Омск. АНО СК ЦОП "Авангард".

"Нефтяник" (Омская область) – "Спарта энд К" (Видное) 57:68 (12:19, 15:21, 12:16, 18:12).

"Нефтяник": Матвиенко (20), Мишкарёва (15), Дереча (8), Матросова (4), Сухова (4), Чинаева (3), Федотова (3), Гришкевич, Алексеева, Корсакова, Леонтьева, Тетеркина.

Фото: сайт ЖБК "Нефтяник"