В Омске залили самую высокую горку

Снежную конструкцию высотой более шести метров открыли в саду "Сибирь". Для омичей будет работать прокат ватрушек и павильон с горячим питанием.

Как и анонсировал ранее руководитель муниципальных парков Константин Лукашевич, в этом году самую высокую горку построили в саду "Сибирь", который находится в Амуре по улице 4-й Челюскинцев. Ее итоговая высота составила более шести метров.

- Сегодня уже запустили горку. Люди катаются, но мы еще смотрим, кто и на чем ездит. Если появится риск, временно закроем, доработаем, на следующий день снова будет открыта, - рассказал "Омск Здесь" предприниматель Максим Евтушок, выигравший торги по обустройству территории.

Каркас горки начали готовить еще летом, а с наступлением минусовых температур стали завозить снег и заливать водой. Тестированием горки и формированием выката рабочие занимались последние несколько дней, причем сложности возникали скорее не технического плана, а в общении с местными жителями.

- Контингент здесь сложный, приходят и, катаясь, разбивают не до конца замерзшие ледовые борта, - добавил Евтушок. По его словам, рабочим не раз приходилось объяснять горожанам, что горка еще не готова и небезопасна. В некоторых случаях приходилось вызывать полицию, чтобы усмирить подвыпивших прохожих, которые хотели несмотря ни на что прокатиться.

Помимо горки, в саду, освещаемом стометровой гирляндой, установили павильон горячего питания, прокат спортивного инвентаря: тюбинга, ледянок, а также коньков, чтобы покататься на залитом неподалеку катке. К выходным по просьбе омичей планируется завезти партию лыж.

Фото: Максим Евтушок