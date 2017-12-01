Омичей просят не дарить щенков на Новый год

Омские кинологи обеспокоены, сколько собак могут быть выброшены на улицу после того, как не понравятся своим новым хозяевам.

В преддверии года Желтой Земляной Собаки кинологи и зоозащитники просят омичей внимательнее подходить к выбору подарков, сообщает региональное Минспорта. Многие омичи могут последовать модной тенденции и подарить своим близким щенков. К сожалению, без должного воспитания собаки ведут себя, как им вздумается, после чего их выбрасывают на улицу.

- Некоторые "дарители", желая сделать сюрприз, даже не спрашивают у будущего владельца, хочет ли он собаку, - рассказал руководитель областного клуба спортивно-служебного собаководства Юрий Белоусов. - Как результат - животное растет никому не нужным, ведет себя так, как ему вздумается, а хозяева потом просто выбрасывают его на улицу. Собаке любой породы, даже так называемым декоративным шпицам, йоркам и той-терьерам, требуется воспитание и дрессировка.

Поэтому 10 декабря инструкторы клуба проведут "Фестиваль желтой собаки", на котором выступят четвероногие символы года и их владельцы. Собаки устроят дефиле в желтых нарядах и покажут свое умение в кинологических дисциплинах. Кроме того, инструкторы дадут владельцам рекомендации и расскажут, почему щенок - это не лучший подарок.