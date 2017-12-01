Елочные базары в Омске: где купить и как выбрать елку?

В этом году в Омске будут работать 139 елочных базаров, так что без новогодней красавицы в доме никто не останется. Продажа хвойных деревьев в специально отведенных местах в Омске будет официально разрешена с 1 по 31 декабря. Лидер по количеству торговых точек - Кировский округ, где нынешней зимой откроются 48 базаров. Меньше всего точек в Центральном - всего 9. В остальных административных округах количество мест с живыми деревцами колеблется от 11 до 23.

- В этом году планируется заготовить около 45 тысяч деревьев хвойных пород. Это примерно столько же, сколько и в прошлом.На сегодняшний день уже заготовлено около 30 тысяч деревьев. Заготовку ведут лесхозы практически в каждом районе. Есть практика, когда лесхозы заготавливают, а потом эти деревья для дальнейшей реализации приобретают предприниматели. Также могут завозить деревья из других регионов, и если у предпринимателя есть соответствующие документы, он может осуществлять продажу на территории нашего региона, - сообщили "Омск Здесь" в Управлении лесного хозяйства Омской области.

Цены на новогодние деревья устанавливаются, исходя из закупочной цены в питомнике. В департаменте экономической политики мэрии Омска принудительно регулировать стоимость не могут, но ожидается, что цены на елочных базарах в этом году будут в пределах от 350 до 700 рублей. Пихту вырастить сложнее, соответственно и стоить она будет дороже. Зависит цена и от размера дерева. Так, например, средняя новогодняя красавица обойдется в 400 рублей, немного выше и пышнее - уже в 500. За 700 рублей можно купить густые двухметровые деревья.

Особых требований к выбору новогоднего дерева нет. Главное, чтобы оно не было желтым и сухим, поэтому покупку лучше совершать в дневное время в теплую погоду - так вы точно не приобретете кота в мешке. Не стоит забывать, что при покупке вы вправе потребовать у продавца предъявить документы, удостоверяющие, что продукция прошла соответствующий контроль.

- Смотреть прежде всего нужно на состояние хвои. Все зависит от времени рубки дерева, ее технологии и при каких условиях дерево хранилось. Что касается вредителей, о которых обычно говорят, то они опасны только для хвойных молодняков, но никак не для человека. И то, в зимний период они в спячке, - комментирует начальник отдела "Омское лесничество", главного управления лесного хозяйства Омской области Николай Кузьмин. - Выбор дерева зависит лишь от предпочтений покупателя, я лично ставил и пихту, и сосну. Главное поставить в воду и подливать два раза в неделю. Так, хвойные деревья могут простоять больше двух месяцев и даже начать расти. С елью сложнее, и даже если лить воду, она все равно простоит меньше, чем пихта или сосна.

Чтобы выявить факты незаконной продажи, в течение всего месяца до Нового года будут проводиться рейды. Сумма штрафов для физических лиц составляет от 200 до 500 рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 500 до 1000 рублей, а для юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей.

- На территории Омской области карантина по вредителям на сегодняшний день нет, и что касается новогодних деревьев из наших северных районов, то претензий к ним нет. Их проверяет Управление лесного хозяйства на предмет законности приобретения. Нас больше интересуют иногородние красавицы, и мы будем проверять, откуда привезли деревья, и прошли ли они контроль. Мы устанавливаем фитосанитарное состояние продукции на предмет того, чтобы карантинные объекты не попали. В этом году в продаже будут елки из Кургана и Кемерово, они уже получили необходимые разрешительные документы, - рассказала начальник отдела карантина растений Россельхознадзора по Омской области Елена Гулина.