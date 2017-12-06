В Омске улица Музейная преобразилась

Омский минстрой сообщил, что работы по организации пешеходного пространства на улице Музейной закончены, и в следующем году по замыслу архитекторов ее украсят зеленью и установят здесь фонари.

В соответствии с концепцией благоустройства, на ул. Музейной выполнены общестроительные работы: сформирована и выложена тротуарной плиткой пешеходная зона площадью 2 тыс. квадратных метров, что обеспечит долговечность мощеного покрытия. Установлен бордюрный камень, выведены специальные трубки-каналы с целью дальнейшей организации уличного освещения, - пояснили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Чтобы скорректировать перепады высот и продолжить единое стилевое решение с улицей Ленина, здесь предусмотрели устройство гранитных ступеней. Работы по украшению улицы зелеными насаждениями и декоративными светильниками выполнят в 2018 году. Обновленная улица соединит "Эрмитаж-Сибирь", который должен стать по масштабу вторым после петербуржского, с Любинским проспектом и вольется в единое пешеходное пространство.