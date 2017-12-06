В Омске улица Музейная преобразилась
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  6 декабря 2017, 08:51, последнее обновление 6 декабря 2017, 09:00  •  печать

В Омске улица Музейная преобразилась

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Улица стала удобной для пешеходов, летом ее украсят фонарями и зеленью.

Омский минстрой сообщил, что работы по организации пешеходного пространства на улице Музейной закончены, и в следующем году по замыслу архитекторов ее украсят зеленью и установят здесь фонари.

В соответствии с концепцией благоустройства, на ул. Музейной выполнены общестроительные работы: сформирована и выложена тротуарной плиткой пешеходная зона площадью 2 тыс. квадратных метров, что обеспечит долговечность мощеного покрытия. Установлен бордюрный камень, выведены специальные трубки-каналы с целью дальнейшей организации уличного освещения, - пояснили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Чтобы скорректировать перепады высот и продолжить единое стилевое решение с улицей Ленина, здесь предусмотрели устройство гранитных ступеней. Работы по украшению улицы зелеными насаждениями и декоративными светильниками выполнят в 2018 году. Обновленная улица соединит  "Эрмитаж-Сибирь", который должен стать по масштабу вторым после петербуржского, с Любинским проспектом и вольется в единое пешеходное пространство. 

Теги  •  #Любинский проспект #улица Музейная #Эрмитаж-Сибирь

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