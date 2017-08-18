На улице Музейной приступают к созданию пешеходного бульвара

С понедельника начнутся работы по благоустройству территории, прилегающей к зданию страхового общества "Саламандра". Там появится новая зелень и пешеходная зона.

Областной Минстрой провёл инспекцию реконструируемого здания "Саламандры", где разместится культурно-образовательный центр "Эрмитаж-Сибирь". Параллельно с работами в здании будет вестись благоустройство прилегающей территории - второй очереди улицы Музейной. Сейчас там перекладывается теплотрасса, после чего начнётся асфальтирование проездов.

По сообщению ведомства, благоустроительные работы на улице Музейной начнутся 21 августа. Концепция благоустройства предполагает создание единого пешеходного пространства с множеством зелёных насаждений: голубых елей, туи, барбариса и других деревьев. Там появятся газон, фонари, малые архитектурные формы и скамейки. Стилистически улица должна сочетаться с реконструированным в прошлом году Любинским проспектом. Ожидается, что благоустройство закончится в начале осени.

Проект благоустройства улицы Музейной