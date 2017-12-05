В Омске вручили премии одаренным детям с особенностями здоровья

Сегодня, 5 декабря, в Концертном зале филармонии наградили детей-инвалидов, лауреатов премии губернатора "Мир открытых возможностей". Об этом сообщили в областном правительстве. Дипломы и подарки вручил глава региона Александр Бурков. Он отметил, что среди омичей 135 тысяч людей с инвалидностью, и, по его словам, они ограничены "не состоянием здоровья, а средой". К примеру, отсутствием пандусов, широких дверных проемов. Поэтому одна из задач для власти - снять эти ограничения.

- Мы должны ценить и любить этих ребят. За ними будущее, - отметил Александр Бурков.

Так, на сцену за наградой пригласили аккордеониста Романа Семеряка, художника из Тары Илью Бородина, мастера декоративно-прикладного искусства Алексея Видова, кандидата в мастера спорта по плаванию Анастасию Голикову, юную поэтессу из Усть-Ишимского района Татьяну Горлову, которая пишет и публикуется с 11 лет. В качестве поздравления Академический Симфонический оркестр исполнил концертную программу.

Кроме того, в подарок воспитанникам Кировского детского дома-интерната передали ключи от специализированного автомобиля - он позволяет перевозить детей-колясочников. Глава региона добавил, что впервые 46 омских общественных организаций, включая те, которые занимаются с инвалидами, выиграли в качестве президентского гранта 48 млн руб. "Президент, выделяя эти средства, дал высокую оценку работе наших общественников, тем, кто ежедневно помогает людям с инвалидностью", - отметил врио губернатора.

Фото: пресс-служба правительства Омской области