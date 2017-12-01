Детсад в микрорайоне Рябиновка заработает в следующем году

В Рябиновке уже завершили часть работ на стройке детского сада. Внутренний ремонт помещений запланирован на весну-лето следующего года. Открыть садик собираются в следующем учебном году.

В департаменте строительства мэрии рассказали, как продвигается строительство детского сада, который вскоре откроется в микрорайоне Рябиновка. На первых двух этажах уже уложили кирпичную кладку и парапеты, сделали вентиляцию. Завершены работы по монтажу системы отопления, водоснабжения и водоотведения.

Выполнена стяжка полов на цокольном этаже, смонтированы сети наружного освещения. Продолжается строительство крылец здания и спусков в подвал. Также заканчивается установка пластиковых окон на втором этаже детсада. Завершается монтаж внутренней вентиляции, электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения и кровли.

На территории детского сада ведутся работы по благоустройству. К нему уже проложена автомобильная дорога. Внутренний ремонт в помещениях запланирован на весну и лето следующего года. Само открытие детского сада намечено на начало следующего учебного года.