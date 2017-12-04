Со следующего года омичи будут ездить без пересадок

Директор департамента транспорта мэрии Омска Алексей Мартыненко прокомментировал критику жителей в адрес мэрии по поводу сокращения ряда дублирующих маршрутов. Напомним, что на прошлой неделе администрация города обнародовала полный вариант новой маршрутной сети, которая начнет действовать летом 2018 года. Транспортная схема предполагает отмену 27 городских маршрутов и введение как минимум пяти новых направлений.

Как отметил чиновник на пресс-конференции, прошедшей в Международном пресс-центре "МКР-Медиа", новая схема позволит разгрузить центральные магистрали и пустить общественный транспорт по улицам, по которым он ранее не следовал. В частности, маршрутки поедут по Иртышской набережной.

- Число маршрутов сокращается, но это дублирующие маршруты. На сегодняшний день перегружены центральные магистрали, например, улица Карла Маркса. Там проходит более тысячи единиц транспортных средств. Что мы видим? На остановках целый вагон из транспортных средств, которые ждут, чтобы подъехать к остановочным карманам. Пассажир не едет по маршруту, а находится в ожидании транспорта, что является неправильным, - отмечает Алексей Мартыненко.

Алексей Мартыненко

При сокращении подвижного состава, которое предлагает новая схема, увеличится общая вместимость общественного транспорта. И если ранее единовременно можно было перевезти 105 тыс. пассажиров, то сейчас эта цифра увеличилась до 108 тыс. пассажиров. Новая транспортная схема, по словам Мартыненко, также позволит омичам ездить без пересадок. "В городе с населением более 500 тыс. человек допускается не менее двух пересадок, но мы предполагаем, что в Омске не будет более двух. С внедрением новой сети у людей будет еще больше возможностей доехать из пункта "А" в пункт "Б" без пересадок", - заверил Мартыненко.

Добавим, что реализация новой маршрутной сети запланирована на период с мая по сентябрь 2018 года. В летнее время снижается пассажиропоток, и это, по словам Мартыненко, позволит омичам быстрее привыкнуть к изменениям. При этом сама схема не окончательна и в нее могут вноситься корректировки. Так, согласно гарантийному сопровождению, в течение одного года выявленные в новой маршрутной сети "болезненные моменты" будут направлять разработчику.