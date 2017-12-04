Омские троллейбусы будут ходить до полуночи

Планами по увеличению времени работы троллейбусов в Омске поделился директор департамента транспорта Администрации города Алексей Мартыненко на пресс-конференции, прошедщей в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". Отметим, что сегодня из-за нехватки водителей в вечерний час-пик троллейбусы направляются только до остановки "Городок водников" и омичи с трудом могут добраться в Нефтяники.

Планируется, что уже весной троллейбусы будут работать с 05:00 до 23:00. Это Увеличить время работы общественного транспорта планируется за счет привлечение на маршруты новых водителей. "В новой маршрутной сети предложен вариант использования 10 троллейбусных маршрутов, а на сегодняшний момент их девять. Мы сейчас набираем вторую группу водителей для обучения и предполагаем, что к весне следующего года будет увеличение на 40 человек, как водителей троллейбусов, так и водителей трамваев", - сообщил Мартыненко.