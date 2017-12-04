Омская мэрия попросила у области 400 миллионов на новые автобусы

Департамент транспорта мэрии Омска направил в Министерство финансов Омской области обращение о выделении 400 млн руб. на обновление подвижного состава. Об этом сегодня на пресс-конференции в международном пресс-центре "МКР-Медиа" рассказал глава департамента Алексей Мартыненко.

По его словам, износ подвижного состава в городе составляет 93,5 % и ежегодно на его обновление необходимо около 760 млн руб., однако средств на это в городском бюджете нет. "Исходя из финансовых возможностей, будем принимать решение, какой транспорт приобретать. У нас есть потребность и в автобусах и в троллейбусах", - отметил Мартыненко.

При этом за счет собственных средств департамент транспорта планирует приобрести 30 автобусов марки ПАЗ для муниципальных предприятий.

Что касается трамваев, то, как сообщил Алексей Мартыненко, в следующем году в Омск могут поступить еще 10 списанных транспортных единиц из Москвы. Напомним, что сейчас по городу ездят пять столичных трамвайных вагонов. "Получили ответ, что наша просьба будет рассмотрена в январе - феврале 2018 года", - заявил Мартыненко.