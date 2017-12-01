Маршрутная сеть Омска: как будет ходить общественный транспорт в 2018 году

Администрация Омска обнародовала полный вариант новой маршрутной сети, в котором указаны муниципальные автобусы, частные маршрутки, троллейбусы и трамваи. Благодаря новой схеме омичи смогут узнать, сколько автобусов будут работать на том или ином маршруте и по каким улицам ездить. Полностью новая схема будет внедрена летом 2018 года.

Всем маршрутам оставили привычные номера, при этом согласно новой маршрутной схеме 27 маршрутов в Омске будут отменены, более 60 изменены, появятся и новые маршруты.

Так, разработчики предлагают отменить 27 маршрутов, и еще 64 изменить схему движения. Причем большая часть из 27 маршрутов уже не работает: № 11, 31, 52, 56, 66, 77, 80, 202, 210, 270, 271, 329, 349, 358, 395 и 419. Также будут ликвидированы работающие маршруты: № 39, 70, 87, 94, 304, 309, 346, 381, 365. Взамен омичам предложат альтернативу. Так, например, вместо № 39 будет предложено воспользоваться автобусом № 62, пассажирам автобусов № 70 и 94 маршруткой № 503, а тем, кто ездит на маршрутке № 304, предложили троллейбус № 16.

Автобусный маршрут № 23 сменит конечную остановку, и будет ходить из поселка Чкаловского не до СТЦ "Мега", а до микрорайона "Прибрежный" ("Арена Омск"). Маршрут № 61 (пос. Солнечный - ул. Гашека) в обоих направлениях будет двигаться по проспекту Комарова, а также улицам Лукашевича и Дианова. Конечная остановка маршрута № 411, который следует из поселка Светлого, будет не СТЦ "Мега", а микрорайон "Прибрежный", расположенный ул. Крупской. Автобус № 96 станет ездить до "Меги" через 12-й микрорайон, а маршрут № 389 продлят до завода СК. Перемены затронут и троллейбусы. Вместо троллейбуса № 8 ("Лукьяновка - ДК имени Малунцева") запустят новый маршрут № 1 ("Лукьяновка - Ж/д вокзал"). Также будет возрожден троллейбус № 14 ("завод Попова - Солнечный"). Маршрутка № 470, которая частично дублирует его схему проезда, станет ездить по улице Герцена и 7-й Северной.

Появится в Омске и несколько новых маршрутов. Среди них автобус № 18 ("Гашека - Крупской"), № 54 ("Рябиновка - Лукьяновка"), № 62 ("Бударина - Большая Островка"), а также ликвидированный несколько лет назад автобус № 40 ("Лукьяновка - "Мега").