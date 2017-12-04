По Иртышской набережной в Омске начнут ходить маршрутки 

Согласно новой маршрутной сети города, общественный транспорт поедет по тем улицам, где он до этого никогда не ходил.

С целью разгрузить центральные магистрали города, общественный транспорт пойдет по улицам, которые ранее не были задействованы в маршрутных схемах. В частности, это улицы Панфилова, Жукова и Иртышская набережная. Это предполагает новая маршрутная сеть, которая начнет действовать летом 2018 года.

Так, по Иртышской набережной поедет маршрутное такси № 418. Будет работать 16 единиц подвижного состава. Что касается остановок, то на Иртышской набережной уже есть 13 заездных карманов из 16 необходимых. Их останется только оборудовать специальным павильоном, что, по словам Мартыненко, не так затратно. Также транспорт поедет по улицам Панфилова и Жукова, где сейчас ведется обследование магистралей. Однако установка остановочных комплексов здесь в отличие от Иртышской набережной может быть затратнее.

Алексей Мартыненко

- Многие жители, проживающие на Иртышской набережной, сегодня вынуждены идти на остановку на Карла Макса, а это от 9 до 15 минут, и это для них неудобно. На сегодняшний день загружены центральные магистрали и там нет проблем с транспортным обслуживанием. Но неэффективно при этом используются другие магистрали, - рассказал директор департамента транспорта Администрации города Омска Алексей Мартыненко.

Так, например, пустят автобусы большей вместимости по улице Омской - дублере улицы 10 лет Октября. Сейчас там ходят всего три маршрутки (№ 386, 410 и 430), что вызывает недовольство омичей. С внедрением новой транспортной схемы по улице Омской планируется пустить автобус № 59.