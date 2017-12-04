В Омской области пока не успели освоить деньги на ремонт дорог

За декабрь омским дорожникам нужно освоить еще 20 % годового бюджета, это около полутора миллиардов рублей.

Заместитель министра строительства и ЖКК Дмитрий Христолюбов рассказал, что пока освоено только 80 % выделенных средств. Всего на ремонт и содержание дорог в 2018 году в Омской области было запланировано потратить 7,821 млрд руб.

Средства областного бюджета составили 6,85 млрд руб. от общей суммы, 1,736 млрд руб. - федеральные деньги. Дорожники стараются по максимуму их освоить.

Работы завершены не в полном объеме, но у дорожников остался еще месяц, чтобы успеть освоить оставшиеся деньги, - пояснил Христолюбов.

За 11 месяцев 2017 года омские строители ликвидировали 25 мест, где чаще всего случаются ДТП, оборудовали пять площадок для пунктов весового контроля большегрузных автомобилей и отремонтировали 251 км дорог. Из запланированных на этот год к ремонту 46 подъездных дорог к селам работы окочены на 24 объектах, ремонт 14 объектов перенесен на следующий год, на 22 - работы еще ведутся. Неосвоенные за этот год федеральные деньги придется вернуть.