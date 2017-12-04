В Омском районе три года не могут отремонтировать две дороги

Два проблемных участка дороги в Омской области остались неотремонтированными, хотя строительные работы на этих объектах были запланированы три года назад. Об этом рассказал сегодня журналистам заместитель министра строительства и ЖКК Дмитрий Христолюбов. Одна из этих дорог ведет к деревне 18-й Партсъезд, вторая - к садоводческому товариществу "Яблонька" в районе поселков Дружино и Горячий Ключ протяженностью всего 910 м.

На этих двух проблемных объектах уже три года администрация Омского района не может завершить строительство, - посетовал Христолюбов. - Три года выделяют средства, а администрация их по разным причинам не может до ума довести.

По словам Христолюбова, в первый год торги на подбор подрядчика к садам "Яблонька" были проведены поздно и строительство не успели осуществить. Во второй год средства были выделены вовремя, но подрядчика определили только после третьей попытки торгов; желающих не было, по мнению Христолюбова, из-за жестких условий оформления заявки. Весь этот год администрация Омского района судилась с подрядчиком, и пока к садам есть только щебеночное основание вместо новой дороги.

На втором проблемном участке - к деревне 18-й Партсъезд - в первый год подрядчик не успел закончить вовремя строительные работы, в следующем году выигравшая торги подрядная организация не рассчитала свои силы и тоже не смогла сделать дорогу. В итоге организация, сорвавшая ремонт нескольких объектов, внесена в черный список и теперь не имеет права участвовать в новых торгах. Название нерадивого подрядчика Христолюбов назвать отказался.